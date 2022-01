Evita errores al hacerte la prueba casera de covid-19

Si necesitas saber si tienes coronavirus y quieres evitar las largas filas en los centros de pruebas o centros de salud, una prueba casera de covid-19 puede ser una solución conveniente, pero para obtener los resultados correctos deberás evitar cometer ciertos errores.Las pruebas caseras son una de varias medidas que pueden reducir las posibilidades de propagar el coronavirus ya que detectan las infecciones actuales, y pueden realizarse fácil y rápidamente en casa o en cualquier otro lugar, no importa su estado de vacunación.La prueba casera pude mostrar resultados inválidos que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), pueden ocurrir por diversas razones, ya sea porque no se tomó la muestra correctamente o porque la prueba no funcionaba bien.Y si bien los resultados inválidos son poco comunes, estos son algunos de errores señalados por los CDC que se pueden evitar fácilmente.Antes de realizar la prueba, limpia la superficie en donde la realizarás, sea un escritorio o una mesa. Luego, lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.Ten un cronómetro listo ya que los CDC recomiendan leer los resultados de las pruebas "solo dentro del lapso de tiempo que figura en las instrucciones del fabricante".Si no sigues las instrucciones, los resultados de la prueba pueden ser incorrectos o inválidos o pueden decir "error". Si esto sucede, debido a un uso inadecuado o un mal funcionamiento de la prueba, consulta los prospectos del paquete para obtener información o comunícate con el fabricante para obtener ayuda.La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) recientemente alertó contra el uso de hisopos en la garganta para las pruebas de covid-19 caseras e indicó que las personas deben usar las pruebas según las instrucciones.Esto ocurrió porque algunas personas comenzaron a usar los hisopos de prueba de antígeno, destinados a muestras nasales, para frotarse la garganta.Además de no obtener los resultados esperados, la FDA indicó que cuando los hisopos son usados incorrectamente también podrían causarle un daño al paciente. Los CDC recomiendan que los hisopos de garganta sean recolectados por un proveedor de atención médica capacitado.Ante la alta demanda y la oferta escasa de pruebas caseras de covid-19 la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) advirtió a principios del año sobre la venta en línea de pruebas caseras fraudulentas a clientes desesperados.Para detectar un kit de prueba falso compra solo pruebas autorizadas por la FDA, verifica la lista de productos fraudulentos de covid-19 y compara vendedores y reseñas creíbles de fuentes como médicos u organizaciones de salud. Te mostramos cómo detectar las pruebas falsas.Al abrir la caja, verifica la prueba en busca de daños o decoloración de acuerdo con la descripción del fabricante. Los CDC aconsejan no utilizar pruebas vencidas, dañadas o que se vean descoloridas.