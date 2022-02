Evite contraseñas comunes y proteja sus datos personales

Pasan los años y millones de usuarios insisten en proteger su información en cuentas con contraseñas comunes. Hacer contraseñas con nombres de familiares o fechas especiales no es seguro.Tal vez usted no sea consciente de esto, pero su información más personal está en cuentas de redes sociales, correos electrónicos y portales corporativos. Una persona malintencionada que acceda a estos, fácilmente podría conocer su dirección de residencia, los números de teléfono de sus contactos cercanos y productos financieros, entre una larga lista de otros datos. Aún más, este individuo sería capaz de robar su identidad para cometer ilícitos como fraudes y estafas.Teniendo en cuenta esto, es apenas razonable emplear mecanismos de seguridad para impedir que terceros accedan a nuestras cuentas. Sorprende el hecho de que en 2021 se haya detectado que millones de personas usarancomo “123456″, “123456789″, “12345″, “qwerty” y “pasword”. Si tiene alguna de estas, la recomendación es que las cambie cuanto antes.Pero también es usual que otros decidan emplear contraseñas que contienen datos personales, como nombres, fechas importantes o números de identificación.Uninteresado en acceder a sus cuentas, por ejemplo, podría hacer un análisis de su persona y, tras varios intentos, dar con el código de acceso.Hay para quienes cumplir con estas recomendaciones, y recordar distintas claves para diversas cuentas, puede ser misión imposible.Existen unas herramientas llamadas bancos de contraseñas, o gestores de contraseñas, las cuales pueden ser instaladas en su teléfono celular.Algunos ejemplos son 1Password, Dashlane y LastPass. El trabajo de estas es ayudarle a crear contraseñas seguras o robustas, almacenarlas y ponerlas cuando se requieran.Marcas comohan incorporado sus propios gestores de contraseñas. Para la marca de la manzana, por ejemplo, estas claves se activan con el previo reconocimiento facial del usuario, por lo que se considera uno de los bancos de contraseñas más seguros que existe.Sobre los gestores de contraseñas, le recomendamos informarse bien sobre el que elija antes de instalarlo. Revise en blogs comentarios sobre los mismos, para cerciorarse de que sea seguro.Otra recomendación es activar el doble factor de autenticación (algo disponible en redes sociales y servicios de mensajería como Gmail).Este mecanismo cuando usted digita la contraseña, le pide insertar un código adicional que es enviado a su correo electrónico, o como mensaje de texto a su celular. De esta forma, así el ciberdelincuente logre dar con su contraseña, no podrá acceder porque no tiene a la mano el segundo factor de autenticación.Sí, todas estas herramientas pueden parecer engorrosas y hasta molestas en nuestra cotidianidad. Pero su uso es importante, y más cuando cobramos conciencia de la importancia que tienen los datos que almacenamos en plataformas como redes sociales y correos electrónicos.