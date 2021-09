Eviten viajar este fin de semana de 'Labor Day'

CDC lo recomienda a los no vacunados

Las autoridades sanitarias están alertando a la población para que se resguarde este fin de semana largo dado el repunte de casos que está dejando la variante delta. Recomiendan incluso a los vacunados que solo se reúnan con personas inmunizadas y en espacios abiertos.Ante el repunte de casos diarios de covid-19 por la variante delta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están recomendando que las personas que aún no se han vacunado —38.6% de las personas mayores de 12 años— eviten viajar este fin de semana de 'Labor Day'."Primero y principal, si no estás vacunado, te pedimos no viajar", dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una reunión en la Casa Blanca el martes. Y para quienes ya están inmunizados, aunque pueden viajar, pidió no bajar la guardia.En su cuenta de Twitter, Walensky recomienda que, para mantener a la familia sana, las personas primero se vacunen, y luego decidan actividades que puedan realizarse al aire libre y con personas que ya están inmunizadas. Y si entre los planes hay una reunión puertas adentro, sugiere usar la mascarilla aún cuando se esté vacunado.La sugerencia de la doctora tiene sustento en datos: Estados Unidos está superando un promedio de 160,000 nuevos casos de covid-19 al día, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Para esta semana, los CDC registraron tasas de hospitalizaciones 16 veces más altas entre los no vacunados. Esos números están llevando al límite la capacidad en los hospitales y en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en varios estados del país.Y en estados como Florida, Carolina del Sur, Texas y Louisiana siete hospitales están experimentando incluso escasez de oxígeno. En algunos casos, algunos hospitales se están viendo en la obligación de usar las reservas que tienen.Desde hace un par de meses, las autoridades sanitarias han advertido que la variante delta del covid-19 es mucho más contagiosa y está siendo responsable de 83% de los nuevos casos. Han alertado de que va hallando espacios entre aquellos que se han negado a la inmunización. Y en el medio, han aparecido nuevas variantes que han mantenido en alerta a los CDC.En Idaho, por ejemplo, el gobernador Brad Little dijo que el estado se encuentra en "un punto que no habíamos visto antes", con las UCI llenas de personas no vacunadas, con jóvenes, mujeres embarazadas: " Todos batallando para respirar y muchos lo hacían con ayuda de una máquina". Contó que el personal médico está "exhausto" y que, por la situación en la que se encuentran, están sumando hasta 370 personas más para apoyar a la capacidad existente.En su cuenta de Twitter, Little muestra el video del director de una UCI que cuenta que "las muertes por covid-19 son duras" porque como las personas permanecen hospitalizadas hasta por ocho semanas llegan a conocerlas y tomarles cariño: "Y cuando el resultado no es el deseable, es difícil", dice el médico.El panorama se complica porque entre los no vacunados hay niños menores de 12 años para quienes no hay inmunización disponible. Esta semana, la Asociación Americana de Pediatría registró más de 200,000 casos de niños que resultaron positivos a pruebas de covid-19, con tasas de hospitalización que también van en ascenso. Entre el 20 y 26 de agosto, un promedio de 330 niños fueron admitidos en hospitales al día con covid-19, según cifras de los CDC. La consideran la tasa más alta en niños en más de un año.