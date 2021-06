Ex canterano de las Águilas del América tiene ofertas de Europa

Fichaje inesperado

Haret Ortega tendría sobre la mesa algunas propuestas del fútbol de Bélgica. El defensor apenas tiene 21 años de edad. De concretarse sería un nuevo mexicano por aquellas latitudes junto Gerardo ArteagaCada vez son más los jóvenes futbolistas mexicanos que desarrollan su carrera desde muy temprano en el fútbol europeo. La liga MX, además de ser un torneo comprador, también se ha caracterizado por exportar jugadores interesantes a grandes ligas en Europa. Este podría ser el caso de Haret Ortega, canterano de las Águilas del Américaque estaría en la mira del fútbol de Bélgica.Actualmente hay muchos jóvenes jugadores que están sobresaliendo en la Liga MX. En este sentido, es un poco sorpresivo el interés por Ortega. La razón está en que el futbolista de 21 años de edad no viene de tener un gran protagonismo en el conjunto de Toluca, pero aún así, parece haber levantado interés del fútbol extranjero.Según informaciones del periodista Josh Mendoza, Haret estaría siendo pretendido por equipos del fútbol de Bélgica y algún otro club de las ligas europeas. Pese a que no se revela con exactitud las instituciones vinculadas a la transacción, no deja de sorprender la afinada vista de los ojeadores al darse cuenta de la calidad de un jugador que no estaba teniendo las oportunidades necesarias para mostrarse.Claramente este sería un salto de calidad para el defensor azteca. Gerardo Arteaga, ex futbolista del Santos Laguna, se encuentra triunfando por aquellas latitudes. El lateral se convirtió en una pieza clave en el Genk e incluso un jugador indiscutible en el once inicial.Haret buscará continuidad y ganarse un puesto. En Toluca apenas tuvo la oportunidad de jugar 18 partidos, pero durante esos compromisos solo disputó 930 minutos dentro del campo de juego.