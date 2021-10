Ex empleada que denunció a Facebook pide al Congreso que regule la red social como se hizo con las tabacaleras

Un día después de que la red social sufriera el peor apagón de su historia y a dos de que se conociera la identidad de Frances Haugan, la exempleada de la red social advertirá que el servicio debe ser regulado para garantizar el bien común y controlar la avaricia de la empresa.Frances Haugen, la exempleada de Facebook que se convirtió en denunciante de la red social, comparece ante el Congreso para instar a la regulación del gigante tecnológico, justo un día después de que el servicio sufriera una interrupción que afectó potencialmente a miles de millones de usuarios y destacó la dependencia global de sus servicios.Haugen testifica tras filtrar investigaciones internas de Facebook a las autoridades federales y al Wall Street Journal, que detallaba cómo la empresa sabía que sus sitios eran potencialmente dañinos para la salud mental de los jóvenes, algo que no reconocía en público.Haugen dijo en sus argumentos de apertura que Facebook está dañando la democracia estadounidense, la salud mental de millones y que repetidamente resuelve los problemas intrínsecos de la red social a favor de su crecimiento, no de sus usuarios "Solo Facebook sabe lo que pasa dentro de Facebook" en detrimento de los niños: "Hace sentir mal a mujeres y niñas sobre sus cuerpos", entre otros daños y solo para crecer "a cualquier costo" y que repetidamente "engaña al público"."Su diseño interno" permite que sea modelado al gusto de la empresa y que no cambiará su modelo de negocio "hasta que sea forzado a hacerlo", agrega Haugen.En extractos del testimonio de Haugen que se filtraron a los medios estadounidenses, ella acusa a Facebook de anteponer sus resultados antes que la seguridad de sus usuarios y las compara con las empresas tabacaleras que durante la segunda mitad del siglo XX negaron los efectos nocivos y adictivos de la nicotina que sus propias investigaciones revelaban."Facebook se convirtió en una empresa de $1 billón al pagar sus ganancias con nuestra seguridad, incluida la seguridad de nuestros hijos", dirá Haugen, de acuerdo con extractos de la declaración preparada para la audiencia del Senado reseñado por algunos medios.Haugen habla ante el subcomité del Senado para la Protección del Consumidor en una audiencia sobre ‘Protección de niños en línea: testimonio de un denunciante de Facebook”, dos días después de que su identidad quedara revelada en un entrevista con el programa ’60 minutes’."Verdad aterradora""Me presenté porque reconocí una verdad aterradora: casi nadie fuera de Facebook sabe lo que sucede dentro de Facebook. El liderazgo de la compañía mantiene información vital del público, el gobierno de los Estados Unidos, sus accionistas y los gobiernos de todo el mundo".En su testimonio, la denunciante abogará por la regulación de la empresa que es objeto de un escrutinio riguroso y que forma parte de la vida cotidiana de tantas personas, cuyo impacto quedó demostrado con la caída del servicio registrada el lunes."Cuando nos dimos cuenta de que las empresas tabacaleras estaban ocultando los daños que causaban, el gobierno tomó medidas. Cuando descubrimos que los automóviles eran más seguros con cinturones de seguridad, el gobierno tomó medidas", dicen los extractos.Durante años, los congresistas han amenazado con regular Facebook y otras plataformas de redes sociales para abordar las críticas de que los gigantes tecnológicos pisotean la privacidad, proporcionan un megáfono para información errónea peligrosa y dañan el bienestar de los jóvenes.Haugen, una científica de datos de 37 años de Iowa, ha trabajado para empresas como Google y Pinterest, pero dijo en una entrevista el domingo con el programa de noticias de CBS "60 Minutes" que Facebook era "sustancialmente peor" que cualquier cosa que hubiera visto antes.El vicepresidente de política y asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, rechazó la afirmación de que sus plataformas son "tóxicas" para los adolescentes, días después de una tensa audiencia de varias horas en el Congreso en la que los legisladores estadounidenses interrogaron a la empresa sobre su impacto en la salud mental de usuarios jóvenes.El día del apagónHaugen habla ante los senadores menos de un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería WhatsApp se desconectaran durante aproximadamente siete horas, con "miles de millones de usuarios" afectados, según el rastreador Downdetector.Facebook el lunes por la noche culpó de la interrupción a los cambios de configuración que realizó en los enrutadores que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos."Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios", dijo Santosh Janardhan, vicepresidente de infraestructura de Facebook, en un comunicado.Además de la disrupción para millones de personas, empresas, organizaciones y otros que dependen de las herramientas de la empresa, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, sufrió un golpe financiero.El sitio web de seguimiento de multimillonarios de Fortune dijo el lunes por la noche que la fortuna personal de Zuckerberg se desplomó en casi $ 6 mil millones desde el día anterior para aterrizar en poco menos de $ 117 mil millon