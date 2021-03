Exhibición Alas de la Ciudad en Greenville

Greenville será la primera ciudad de la costa este en los Estados Unidos que recibirá la exposición.

Por Wilfredo LeonLa Comisión de Arte en Lugares Públicos, aprobó los planes para que Greenville se una a un grupo selecto de ciudades de todo el mundo que han exhibido Alas de la Ciudad, una colección de nueve esculturas monumentales en bronce del mundialmente reconocido artista mexicano Jorge Marín. Las esculturas se instalarán en Falls Park y en el campus del Peace Center en abril y permanecerán en Greenville hasta octubre.Jorge Marín es uno de los artistas más destacados de México que ha participado en más de 300 exposiciones en museos de Europa, Asia, y a lo largo del continente americano. Alas de México, la icónica escultura de la colección Alas de la Ciudad, está en exhibición permanente en 13 ciudades de tres continentes.Greenville será la primera ciudad de la costa este en los Estados Unidos que recibirá la exposición. Descritas como "una experiencia estética donde la perfección del cuerpo humano se mezcla en equilibrio con formas alegóricas y seres fantásticos", se espera que las esculturas de Marín atraigan visitantes de toda la región.La Ciudad de Greenville y la Alianza Hispana de Carolina del Sur y el Consulado de México en Raleigh-Carolina del Norte, colaboraron para traer Alas de la Ciudad a Greenville y están trabajando en estrecha colaboración con la Fundación Jorge Marín para facilitar la instalación.Bank of America es el patrocinador oficial de Alas de la Ciudad y de una herramienta digital interactiva que incluye fotos e información sobre la colección y un mapa que muestra la ubicación de cada escultura. Piedmont Natural Gas y BMW también participarán como patrocinadores de la exhibición.La oportunidad de llevar esta exhibición a la costa este fue presentada por el Consulado General de México en Raleigh, NC. “Estamos encantados de dar la bienvenida a esta magnífica colección a Carolina del Sur e invitar al público a disfrutar del trabajo de uno de los embajadores culturales más destacados de México”, dijo la Cónsul General, Claudia Velasco Osorio."Alas de la Ciudad va más allá de colocar esculturas en nuestros espacios públicos", dijo el Concejal Municipal Russell Stall. "A través de la colaboración con el Consulado General de México y la Alianza Hispana, estamos presentando arte de renombre mundial que demuestra el compromiso de Greenville de ser una ciudad acogedora, y que amplía nuestro entendimiento de la herencia cultural hispana".“Esta exhibición promueve un diálogo en nuestra comunidad y ofrece un puente hacia la cultura mexicana. Alas de la Ciudad destaca la importancia de la migración y el intercambio cultural que enriquece a toda sociedad”, dijo Adela Mendoza, Directora Ejecutiva de Alianza Hispana.La exhibición Alas de la Ciudad se alinea con el compromiso de Bank of America de impulsar a las instituciones sin fines de lucro que promueven tradiciones culturales diversas y ayudan al sector de las artes a abrir avenidas de participación más diversas. "Estamos especialmente orgullosos de ayudar a traer una exhibición tan poderosa de un artista de renombre mundial a Greenville para promover el diálogo y entendimiento de la cultura mexicana en beneficio de nuestra comunidad".“A través de Wings of the City, Jorge Marín ha enriquecido la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo recordándoles lo que significa ser humano”, dijo Elena Catalán, directora de la Fundación Jorge Marín.