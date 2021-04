Expertos en coágulos de sangre quieren que te vacunes

Explican por qué

Hace aproximadamente un año los médicos comenzaron a notar que los pacientes con covid-19 llegaban a las salas de emergencia con accidentes cerebrovasculares, y se quejaron de que los coágulos en la sangre obstruían las máquinas de diálisis y otros equipos utilizados para mantener vivos a los pacientes con coronavirus.Los frenéticos especialistas de la unidad de cuidados intensivos reportaron coágulos de sangre “dramáticos” en el corazón, hígado y otros órganos. Las autopsias de las víctimas del coronavirus en Nueva Orleans mostraron que sus pulmones estaban atascados de coágulos.Algunos pacientes jóvenes, aparentemente sanos, sufrían accidentes cerebrovasculares masivos provocados por el covid-19.“Como experto en coágulos de sangre, puedo decirles que es la enfermedad que más coagula la sangre que hemos visto en nuestra vida”, dijo el Dr. Alex Spyropoulos, profesor de los Institutos Feinstein de Investigación Médica de Nueva York.“He estado haciendo esto durante un cuarto de siglo. Nunca había visto estos niveles de coágulos de sangre”.Spyropoulos y sus colegas han realizado una serie de estudios que muestran que tratar a los pacientes con covid-19 con anticoagulantes puede reducir drásticamente o incluso prevenir estos coágulos. Y vacunarse contra el covid-19 puede prevenirlos por completo al evitar la infección en primer lugar.Así que sienten que es irónico que los temores sobre un tipo de coágulo de sangre que es mucho, mucho, más raro, puedan ahora asustar a las personas, tanto que no se quieran vacunar.La Agencia Europea de Medicamentos dijo el martes que había encontrado un posible vínculo, pero dijo que los beneficios generales de la vacuna superan los riesgos. Para su uso en la Unión Europea, la agencia dijo que la vacuna debe incluir una advertencia sobre «coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas» como «efectos secundarios muy raros».Cualquiera que sea el riesgo de las vacunas, los expertos coinciden en que es extremadamente bajo.“Tienes tanto riesgo de ser alcanzado por un rayo como de tener uno de estos raros coágulos de sangre”, dijo Spyropoulos.Múltiples factores de riesgoLos coágulos de sangre en general son extremadamente comunes, afectando a 900.000 estadounidenses al año, según los CDC. Se calcula que los coágulos de sangre matan a unas 100.000 personas cada año. Los coágulos más comunes son los del cerebro. Aproximadamente 795.000 personas sufren accidentes cerebrovasculares cada año en EE.UU., según la Asociación Estadounidense del Corazón. El grupo estima que entre el 10% y el 15% de estos son adultos menores de 45 años.Los factores de riesgo para coágulos de sangre comunes incluyen cirugías, accidentes, tratamientos contra el cáncer e incluso permanecer sentado por demasiado tiempo, señaló el Dr. Mark Crowther, hematólogo y experto en trombosis de la Sociedad Estadounidense de Hematología.“Hay algunos factores de riesgo menores, por ejemplo, viajar en avión si vuelas de Hawai a Los Ángeles”, dijo Crowther “Los viajes prolongados en automóvil son factores de riesgo”, agregó Crowther, presidente del departamento de medicina de la Universidad McMaster de Canadá.Y el coronavirus aumenta enormemente este riesgo.“La vacuna, sin lugar a dudas, reduce drásticamente el riesgo de cualquiera de los coágulos sanguíneos asociados con covid-19”, dijo Crowther.El mecanismo celular subyacente que puede estar involucrado en los coágulos de sangre relacionados con la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos y en la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido y Europa, es extremadamente raro y parece involucrar una respuesta inmune poco conocida.“Las posibilidades de contraer lo que llamamos trombocitopenia trombótica inmunitaria provocada por vacunas o VITT [por sus siglas en inglés] es de una en un millón», dijo Spyropoulos.“La probabilidad de que te hospitalicen con covid-19 es aproximadamente de 1 en 100 para la población adulta. La probabilidad de tener un coágulo de sangre una vez que te hospitalicen es probable en 1 cada 5 o 1 de cada 6”. Ese riesgo aumenta a 1 de cada 3 para las personas en una unidad de cuidados intensivos (UCI), dijo Spyropoulos.“Los beneficios de cualquier vacuna superan con creces los riesgos. Punto”, dijo.“Esta complicación de la vacuna es extremadamente rara. Ciertamente más personas van a morir por armas de fuego en Estados Unidos que por estas complicaciones”, coincidió Crowther.Muchos coágulos de sangre comunes pasan desapercibidos, algo que los CDC quieren cambiar. Los CDC están participando en una campaña de concientización sobre los coágulos sanguíneos que, si no se tratan, pueden causar accidentes cerebrovasculares menores o embolias pulmonares que dañan los pulmones.Los coágulos de sangre poco comunes que se relacionan con las vacunas son un tipo que coágulo obvio ya que bloquean las venas que salen del cerebro y provocan intensos dolores de cabeza o dolor abdominal intenso.Sin embargo, estos se desarrollan lentamente, lo que le permite a las personas la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado si lo buscan a tiempo.Ahora comienzan a aparecer reportes en los medios de comunicación sobre personas que sufren coágulos de sangre comunes después de ser vacunados. Es poco probable que estos sean provocados por la vacuna, pero es difícil notar la diferencia para las personas que no están capacitadas en medicina, dijo Crowther.Vacunarse, especialmente contra el covid-19, es un evento memorable y es natural que las personas que sufren un problema de salud lo asocien con la vacuna.“La vacilación ante las vacunas es un problema real. No hay forma de que una persona promedio pueda comprender la magnitud de los riesgos”, dijo Crowther. Los resultados pueden ser más mortales que los coágulos de sangre.Tratamiento sin complicacionesLa buena noticia es que no es complicado tratar la VITT, coincidieron los expertos.“El anticoagulante que es más probable que se use para muchos de estos pacientes es exactamente el que se usaría para los coágulos de sangre comunes y corrientes”, dijo Crowther.Las opciones incluyen píldoras como apixaban, vendido como Eliquis, y rivaroxaban, vendido como Xarelto. La Sociedad Estadounidense de Hematología también dice que la administración de un producto a base de anticuerpos llamado inmunoglobulina intravenosa puede ayudar a restablecer un equilibrio saludable de plaquetas.“Cualquier hospital en Estados Unidos estaría bien posicionado para manejar estas complicaciones de coagulación de la sangre”, dijo Crowther.Lo importante por el momento es que los médicos eviten el uso de otro anticoagulante común, conocido como heparina. La heparina en sí misma puede causar la misma reacción de anticuerpos que se observa en la VITT y, de hecho, fueron los médicos familiarizados con la reacción relacionada con la heparina quienes notaron lo que podría estar pasando con las vacunas y los coágulos de sangre.Los signos reveladores de esta rara reacción incluyen no solo coágulos de sangre, sino también un nivel bajo de plaquetas que ayudan a que la sangre se coagule.Eso parece una contradicción, pero Spyropoulos dice que lo que sucede es una reacción inmune en la que los anticuerpos eligen como blanco a las plaquetas. “Forman un complejo que hace que las plaquetas se agrupen”, dijo.Las plaquetas desaparecen de la circulación a medida que se pegan. “Ves una especie de mugre”, dijo Spyropoulos.