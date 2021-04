Expertos reafirman que George Floyd murió asfixiado

La defensa de Chauvin ha intentado argumentar en el juicio que las drogas jugaron un factor en la muerte de FloydUn experto en pulmones testificó el jueves en el juicio del exoficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin que George Floyd murió por falta de oxígeno, lo que dañó su cerebro y provocó que su corazón se detuviera.El Dr. Martin Tobin, neumólogo y médico de cuidados intensivos del área de Chicago, detalló su opinión sobre la causa de la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020.“El Sr. Floyd murió por un nivel bajo de oxígeno”, testificó Tobin. “Y esto le causó daño cerebral que vemos y también causó una arritmia PEA, que hizo que su corazón se detuviera”.PEA significa actividad eléctrica sin pulso, “que es una forma particular de latido anormal del corazón, una arritmia”, explicó.Tobin dijo que la rodilla de Chauvin en el cuello, la espalda y el costado de Floyd jugaron un factor en su muerte. Notó que la rodilla de Chauvin permaneció en el cuello de Floyd durante otros 3 minutos después de que no quedara oxígeno en su cuerpo. Los movimientos de la pierna de Floyd durante el arresto también indican que estaba experimentando una convulsión, dijo Tobin.También compartió su opinión sobre la causa del bajo nivel de oxígeno en Floyd. “La causa del bajo nivel de oxígeno fue la respiración superficial. Respiraciones pequeñas. Volúmenes tidales pequeños. Respiraciones superficiales que no pudieron llevar el aire a través de sus pulmones hasta las áreas esenciales de los pulmones que llevan oxígeno a la sangre y deshacerse del dióxido de carbono”.Tobin también testificó que el fentanilo no tuvo el efecto de “causar depresión de los centros respiratorios” en Floyd.Tobin dijo que con el fentanilo, la frecuencia respiratoria de Floyd debería haber sido de 10, en cambio, la frecuencia era de 22, que es normal. “Básicamente, esto dice que no hay fentanilo a bordo que esté afectando sus centros respiratorios. No está afectando sus centros respiratorios”, dijo Tobin a la fiscalía.Tobin notó que el rango normal de frecuencia respiratoria está entre 12 y 22. Tobin testificó que la frecuencia respiratoria de Floyd era 22 justo antes de perder el conocimiento.El Dr. William “Bill” Smock, médico de emergencias con entrenamiento especializado en medicina forense, también testificó que Floyd murió debido a la falta de oxígeno en su cuerpo.El Dr. Daniel Isenschmid testificó que se encontraron fentanilo y metanfetamina en la sangre extraída de Floyd en el hospital. La concentración de fentanilo de Floyd fue de 11 nanogramos por mililitro, dijo Isenschmid. El norfentanilo, una droga en la que se descompone, se registró en un nivel de 5.6, dijo.La concentración de norfentanilo podría indicar que se tomó fentanilo y luego algo ya se había descompuesto, o podría indicar que alguien tomó una dosis del medicamento y luego tomó otra dosis, explicó Isenschmid. El impacto del fentanilo en alguien puede variar de persona a persona, debido a la tolerancia, dijo.Los miembros del jurado escucharon a otros testigos esta semana, incluidos científicos forenses que testificaron el miércoles sobre el hallazgo de drogas en el lugar que resultaron ser opiáceos y metanfetamina.