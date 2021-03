Expolicía Derek Chauvin se arrodilló sobre George Floyd 9 minutos y 29 segundos

El expolicía de Minneapolis Derek Chauvin se arrodilló sobre George Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, revelaron los fiscales el lunes. Su declaración corrige el tiempo de los 8:46, que se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial.Durante las declaraciones de apertura en el juicio penal de Chauvin, el fiscal Jerry Blackwell enfatizó repetidamente el nuevo tiempo de 9:29. Y dijo a los jurados que eran los «tres números más importantes en este caso».Luego, Blackwell dividió en tres el tiempo que Chauvin duró arrodillado sobre Floyd: 4 minutos y 45 segundos mientras Floyd gritaba pidiendo ayuda, 53 segundos mientras Floyd se agitaba debido a convulsiones y 3 minutos y 51 segundos cuando Floyd no respondió.La defensa de Chauvin aceptó el nuevo tiempo como exacto para apoyar sus propios argumentos.«La evidencia es mucho mayor que 9 minutos y 29 segundos», sostuvo el abogado Eric Nelson en su apertura. Y señaló las numerosas entrevistas y documentos que, según dijo, probarían que Chauvin no es culpable.La diferencia de 43 segundos entre los 8:46 y los 9:29 tiene poco impacto en el caso en sí. Sin embargo, el número de 8:46 adquirió fuerza propia desde que Floyd murió bajo las rodillas de Chauvin el 25 de mayo de 2020.Los manifestantes, incluidos los miembros demócratas del Congreso, han mantenido momentos de silencio durante 8 minutos y 46 segundos, arrodillados y «muertos». El comediante Dave Chappelle lanzó un especial sobre la violencia policial y el racismo contra los negros titulado simplemente «8:46«. El número incluso tiene su propia página de Wikipedia.Y pocos minutos antes de que comenzara el juicio el lunes, miembros de la familia y aliados de Floyd, incluidos el reverendo Al Sharpton y el abogado Benjamin Crump, se arrodillaron durante las 8:46 para conmemorar su muerte.La Fiscalía del Condado de Hennepin ahora ha corregido ese tiempo varias veces.El número de los 8:46 se incluyó inicialmente en una denuncia penal contra Chauvin.Ese número se basó en un video de un transeúnte de la muerte de Floyd, que se volvió viral y provocó la indignación pública. El video, que dura más de 10 minutos en total, comienza cuando Chauvin ya está sobre el cuello de Floyd. Por lo que no quedó claro de inmediato cuánto tiempo había estado el agente sobre Floyd antes del comienzo del video.En junio, semanas después de la denuncia inicial, la Fiscalía del Condado de Hennepin le dijo a CNN que Chauvin en realidad tuvo su rodilla sobre Floyd durante 7 minutos y 46 segundos.«Este tipo de asuntos técnicos se pueden manejar en futuras enmiendas a la denuncia penal si otras razones hacen necesario enmendar la denuncia entre ahora y cualquier juicio», dijo el condado en un comunicado. Y agregó que el error «no hizo ninguna diferencia» en la decisión de acusar al expolicía.La evidencia de las cámaras corporales de los agentes publicadas en los últimos meses llevó a un tiempo de más de 9 minutos.