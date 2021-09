Falso, la Corte Suprema no canceló la vacunación contra el COVID-19

Publicaciones en redes sociales aseguran falsamente que los altos jueces del país decidieron que las vacunas contra el coronavirus son inseguras. Eso es mentira, ningún caso relacionado con la inmunización universal ha llegado a ese tribunal.

A medida que entran en vigencia los nuevos mandatos federales de vacunación, algunas publicaciones en redes sociales afirman falsamente que la Corte Suprema decidió que las vacunas contra el COVID-19 son inseguras y canceló la vacunación masiva.“Noticias de última hora”, dice una publicación de Instagram del 27 de septiembre, “la Corte Suprema de Estados Unidos ha cancelado la vacunación universal en Estados Unidos”.La publicación falsa repite lo que decía un artículo del 23 de mayo de 2021 publicado en un sitio web.Dicha afirmación era incorrecta y sigue siéndolo ahora.La Corte Suprema no ha emitido ningún fallo relacionado sobre las vacunas contra el COVID-19 o la vacunación universal. Actualmente no hay ningún caso en la Corte que cuestione los mandatos de vacunación. En Estados Unidos tampoco existe una regla de “vacunación universal”, aunque el Gobierno federal y muchos empleadores e instituciones están endureciendo las medidas para que la gente se vacune.La publicación en Instagram fue marcada como falsa, según la política de Facebook para combatir las noticias falsas y la información errónea en su muro. (Lea más sobre la asociación de Politifact con Facebook).La publicación muestra un video de alguien que lee el texto falso en voz alta. El mensaje parece ser idéntico al artículo de Inspirer Radio.Según el texto falso, la Corte Suprema falló a favor de un grupo liderado por el abogado Robert Kennedy Jr., conocido promotor antivacunas y sobrino del expresidente John F. Kennedy, en una demanda contra el cofundador de Microsoft, Bill Gates, el Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas, y las grandes farmacéuticas porque no “pudieron probar que todas sus vacunas han sido seguras para la salud de los ciudadanos” durante los últimos “32 años”.El mensaje tiene otras afirmaciones falsas adicionales sobre las vacunas de ARNm, entre ellas que pueden alterar el ADN de las personas (eso es mentira).La publicación también identifica erróneamente a Kennedy como senador de Estados Unidos y le atribuye críticas contra las vacunas de COVID-19.Kennedy le dijo que la afirmación es falsa y que la cita que le atribuyen es inventada. Explicó que si bien ha estado involucrado en más de 30 demandas que cuestionan la seguridad de las vacunas, los casos se encuentran en diferentes etapas del proceso judicial y ninguno ha llegado a la Corte Suprema.Nuestro veredictoUna publicación en Instagram afirma que la Corte Suprema “canceló” la vacunación universal. Pero la Corte Suprema no ha revisado ninguna demanda de este tipo.Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.