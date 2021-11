Familias de víctimas del tiroteo de Parkland llegan a un acuerdo “histórico”

Más de una docena de familias de las víctimas de la masacre de la escuela secundaria de Parkland, Florida, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia después de demandar a la agencia y al FBI por no haber actuado en función de las pistas que advertían sobre el atacante, según una presentación en un tribunal federal el lunes.Después de tres años de litigio, "las partes informan al Tribunal que han llegado a un acuerdo para resolver todas las reclamaciones en cuestión", según la notificación conjunta de acuerdo para resolver la demanda federal presentada.Kristina Infante, abogada principal de los demandantes, dijo en un comunicado que aunque los detalles financieros son actualmente confidenciales, es un acuerdo "histórico" y "la culminación de los largos y arduos esfuerzos de las familias de Parkland hacia la verdad y la rendición de cuentas"."Ha sido un honor representar a las familias de Parkland que, a través de su inconmensurable dolor, se han dedicado a hacer del mundo un lugar más seguro", dijo Infante, del bufete de abogados Podhurst Orseck. "Aunque ninguna resolución podría restaurar lo que las familias de Parkland perdieron, este acuerdo marca un paso importante hacia la justicia".El día de San Valentín de 2018, Nikolas Cruz entró al instituto Marjory Stoneman Douglas y asesinó a 17 estudiantes y miembros del profesorado e hirió a otros 17. Según la demanda federal, el FBI recibió pistas sobre el comportamiento violento de Cruz, su inestabilidad mental y una gran compra de armas de fuego, pero no intervino.Cruz se declaró culpable del tiroteo en octubre y se enfrenta a la pena de muerte en una próxima audiencia de sentencia.En una moción presentada en octubre, el Departamento de Justicia dijo que la "teoría de la causalidad de las familias se basa en la pura especulación de que los agentes especiales de la Oficina de Campo de Miami habrían podido evitar que Cruz cometiera su atroz acto". Esta teoría no solo es especulativa, sino que se basa necesariamente en un apilamiento inadmisible de inferencias sobre cómo una investigación habría llevado a la prevención del crimen".En una demanda separada, más de dos docenas de supervivientes de la masacre y familiares de las víctimas llegaron a un acuerdo de US$ 25 millones en octubre contra la Junta Escolar del Condado de Broward. El acuerdo no incluirá ninguna admisión de mala conducta por parte de la junta escolar, dijo David Brill, un abogado en esa demanda.