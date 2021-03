Familias migrantes que Trump separó se podrán quedar en EE.UU.

Según secretario Mayorkas

El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo este lunes que la Administración Biden permitirá que las familias que el Gobierno del expresidente Donald Trump separó en la frontera sur puedan reunirse y quedarse en Estados Unidos.“Esperamos reunir a las familias, ya sea aquí o en su país de origen. Esperamos estar en condiciones de darles la elección. Y si, de hecho, buscan reunirse aquí en Estados Unidos, exploraremos vías legales para que permanezcan en Estados Unidos y para atender las necesidades familiares”, dijo Mayorkas en una sesión informativa previa al encuentro telemático de Biden con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que también estuvo presente.La política de separación de familias de la Administración Trump afectó a unas 2,800 familias en 2018. Algunas ya han sido reunidas pero las organizaciones encargadas de ello no han podido encontrar a los padres de unos 550 niños.Mayorkas, líder del equipo de trabajo de reunificación que estableció el presidente Biden, dijo que su Administración ha logrado reunir hasta ahora a 105 familias.Organizaciones y activistas que defienden a los inmigrantes alegan que la Administración Biden no solo tiene que reunir a las familias sino también compensar a aquellas que sufrieron las consecuencias de las políticas del gobierno anterior.“Aplaudimos el compromiso del Secretario Mayorkas de remediar la tortura y el abuso de las familias que fueron separadas de sus hijos en los procesos migratorios. Por supuesto, el diablo está en los detalles y el secretario Mayorkas tiene que deshacerse de todas las advertencias y calificaciones en torno a su anuncio y seguir adelante con todo lo necesario para corregir el error “, dijo el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Anthony Romero, en un comunicado.Mayorkas no especificó qué vía legal se ofrecería a las familias que eligen permanecer en Estados Unidos ni, por tanto, qué tipo de autorizaciones de trabajo podrían otorgarse.