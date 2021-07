Fauci advierte que EEUU va "en la dirección equivocada"

Con respecto al covid-19 y urge vacunarse

El principal experto en enfermedades infecciosas del país explicó que ello se debe a que ha bajado fuertemente el ritmo de vacunación mientras los casos aumentan considerablemente, así como las hospitalizaciones.Estados Unidos "va en la dirección equivocada" con respecto al coronavirus, en un momento en el que se ha estancado el ritmo de vacunación y los casos suben a un ritmo acelerado, advirtió este domingo Anthony Fauci, principal asesor médico de la Casa Blanca y principal experto en enfermedades infecciosas en el país.En una entrevista, Fauci respondió a la pregunta si creía que era posible el modelo que presagiaba un peor escenario en el que se volvía a las 4,000 muertes diarias a causa del virus.Fauci respondió que posiblemente no se regrese a esos niveles, pero sí a una cifra intermedia, y alertó que el panorama es preocupante especialmente para las personas que no se han vacunado. "Tal vez no sea el peor escenario, pero no va a ser bueno", afirmó."Vamos en la dirección equivocada, si miras el punto de inflexión de la curva de nuevos casos, como dijiste en el preámbulo de la entrevista, está entre los no vacunados. Y como tenemos el 50% del país que no está completamente vacunado, eso es un problema", añadió Fauci.El asesor de la Casa Banca explicó que la mayoría de esas muertes que predice el modelo al que se refirió el presentador podría ocurrir entre los no vacunados."Es realmente una pandemia entre los no vacunados, por lo que este es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que estamos ahí afuera, prácticamente suplicando a las personas no vacunadas que salgan y se vacunen", insistió el experto.Las advertencias de Fauci llegan en medio de un nuevo pico de contagios en todo el país: el 80% de ellos a causa de la variante Delta."Sabemos que tenemos muchas personas vulnerables en este país que no están vacunadas y esa es la razón por la cual, como he dicho muchas veces, tenemos las herramientas para cambiar eso y hacer que ese modelo se equivoque", agregó Fauci.Según datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC), 30 estados todavía no han vacunado completamente ni a la mitad de su población, por lo que los contagios y hospitalizaciones están volviendo a subir a gran velocidad. De acuerdo con la agencia, las hospitalizaciones de personas mayores de 65 años están subiendo en el país por primera vez desde abril.La semana pasada, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, advirtió que la pandemia en Estados Unidos se está convirtiendo en una "de personas no vacunadas", ya que 99% de quienes han muerto por covid-19 en el país en las últimas semanas no habían recibido esa protección."Lo más descorazonador es que la mayoría de estas muertes podrían prevenirse con una simple vacuna, que es segura y está disponible", indicó Walenksy, reflejando la frustración de las autoridades estadounidenses por el rechazo a inmunizarse de un sector de la población.¿La vuelta a las mascarillas?Según un reporte, que cita a fuentes familiarizadas con las conversaciones, la administración de Joe Biden estaría revisando las pautas sobre mascarillas y los CDC estarían reconsiderando su postura de haber levantado las órdenes de usar esta protección.En su entrevista, Fauci confirmó que esa revisión de la guía de mascarillas está bajo "consideración activa" y que él mismo es parte de ese debate.El experto hizo referencia a algunas legislaciones locales que han vuelto a pedir mascarillas ante la subida de contagios, como en Los Ángeles, y aseguró que esas medidas no son incompatibles con la guía de los CDC, que otorga buena parte de la responsabilidad a los gobiernos locales."Estamos viendo eso en Los Ángeles. Estamos viendo eso en Chicago. Estamos viendo eso en Nueva Orleans", dijo Fauci sobre estas recientes disposiciones para retomar el uso obligatorio de mascarillas, incluso para personas vacunadas, si se está en un espacio interior.