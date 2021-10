FBI confirma que restos hallados en una reserva de Florida son del novio de Gabby Petito

La oficina del FBI en Denver dijo en un comunicado de prensa que una comparación de los registros dentales confirmó que los restos son de Brian Laundrie.El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la tarde del jueves que los restos hallados en un parque de Florida pertenecen a Brian Laundrie, novio de Gabby Petito, quien fue asesinada en una reserva natural de Wyoming mientras la pareja estaba en un viaje por carretera.Laundrie era la única persona que podía dar pistas sobre el homicidio de Petito y en efecto era considerada persona de interés en el caso y tenía orden de arresto por el uso de una tarjeta de crédito de su prometida.La oficina del FBI en Denver dijo en un comunicado de prensa que una comparación de los registros dentales confirmó que los restos son de Laundrie."El 21 de octubre de 2021, una comparación de registros dentales confirmó que los restos humanos encontrados en la Reserva Conmemorativa T. Mabry Carlton, Jr. y el Parque Ambiental Myakkahatchee Creek son los de Brian Laundrie", publicó el FBI Denver en su cuenta de Twitter.Los restos, una mochila y una libreta que se cree pertenecen a Laundrie fueron descubiertos el miércoles en el parque natural de Florida, según el FBI. El área donde fueron encontrados había estado bajo el agua durante búsquedas anteriores.El descubrimiento de los restos concluyó una búsqueda masiva que involucró a las fuerzas del orden federales, estatales y locales que comenzó poco después de que Laundrie desapareciera el 14 de septiembre, dos semanas después de que el joven de 23 años regresara solo a la casa de sus padres en North Port, Florida.La familia de Petito denunció su desaparición el 11 de septiembre, lo que activó una búsqueda que atrajo la atención de los medios de todo el mundo y se centró principalmente en el parque natural de Carlton Reserve cerca de la casa de Laundrie. Es un área pantanosa y densamente boscosa que alberga caimanes, coyotes, gatos monteses, serpientes y muchas otras criaturas.El cuerpo de Petito, de 22 años, fue encontrado el 19 de septiembre en el borde del Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, que la pareja había visitado. El forense llegó a la conclusión de que murió estrangulada y que su cuerpo había estado donde fue encontrado durante tres o cuatro semanas.Para ese entonces, las autoridades de Utah revelaron un video de un encuentro que tuvieron con la pareja hacia mediados de agosto. Los agentes que se los toparon ese día terminaron reportando un incidente de "conducta desordenada" tras conversar con Petito y Laundrie al costado de una carretera.Sin embargo, expertos que vieron el video de las cámaras corporales de los policías determinaron que los agentes fallaron en reconocer las señales que alertaban que Petito estaba siendo maltratada por su pareja.Todavía no se ha conocido nada sobre el contenido del cuaderno que fue hallado junto a los restos de Laundrie, pero por el momento representa una pista sólida para resolver las incógnitas del asesinato.Si Laundrie no escribió una carta de despedida en esa libreta o una explicación de lo ocurrido es posible que nunca se llegue a saber qué pasó exactamente. Es más, técnicamente puede que no se llegue a demostrar quién mató a Petito y si fue Laundrie, aunque todo apunte a él.La falta de esa información es muy dolorosa para las familias en este tipo de casos, porque les impide tener un cierre, entender qué, cómo y cuándo ocurrió.Durante la búsqueda tanto de Laundrie como de Petito las autoridades han hallado al menos otros cuatro cadáveres no relacionados con el caso, lo que pone de relieve una realidad poco contada por los medios de comunicación en EEUU, es decir, la cantidad de reportes de desapariciones, especialmente de minorías étnicas, generando un gran desequilibrio de cobertura informativa cuando se trata de mujeres negras, latinas o indígenas.Es lo que se denomina el síndrome de mujer blanca desaparecida, un término utilizado por científicos sociales y comentaristas de medios de comunicación para referirse a la cobertura mediática desproporcionada -especialmente en la televisión- de casos de mujeres o niñas blancas de clase media desaparecidas en comparación con la relativa falta de atención hacia mujeres desaparecidas de minorías y a hombres o niños desaparecidos, todos de clase baja.Y es que las desapariciones de personas de minorías étnicas no generan el mismo interés mediático, a pesar de que son más frecuentes.