Festival Virtual de la Hispanidad de AHAM

Por Wilfredo LeónDifícil en este pequeño espacio llevarlos al maravilloso mundo de la Hispanidad que nos trajeron la pandilla de mujeres denominada AHAM. A través de tres días, sábado, domingo y lunes y cada día con diferentes programas y eventos las damas de AHAM nos transportaron al mundo hispano celebrando la Hispanidad.“¿Sabías que AHAM ha celebrado 20 Festivales de la Herencia Hispana y este 2020 hemos cambiado y adaptado nuestro festival debido a la pandemia? Lo estamos preparando con pasión y corazón para todos ustedes, para que podamos seguir apoyando a nuestros jóvenes hispanos. ¡Feliz Mes de la Herencia Hispana! 15/09/2020”, lee en su página Social unos de los muchos comentarios.Otro lee, “Coge tus margaritas y tu familia 🍹🍹. ¡Este año AHAM trae su Festival de la Herencia Hispana anual en línea, así que no te lo puedes perder 💻🖥!”“Sintonice el 19, 20 y 21 de septiembre para disfrutar de una hora del folclore y las tradiciones hispanas. Tenemos variedad de bailes, entrevistas, música y una acción silenciosa”.“Las ganancias de nuestro festival se destinan a financiar becas para nuestra juventud hispana. Tu contribución importa ahora más que nunca”. Y al final de la noche del lunes tuve el privilegio y el honor de estar en vivo en la transmisión del cierre de este hermoso Festival Virtual.Hemos reunido prácticamente a muchas personas para apoyar a nuestros jóvenes hispanos. Compartiremos cultura, arte, música, tradición y más en beneficio de la educación.Esto es AHAM, una hermandad de mujeres que crece y se soporta en la familia y en la comunidad a beneficio de la educación. Nos preocupamos por la base de la sociedad, por las familias y su entorno, Este año 2020 somos 53 socias de 14 países diferentes unidas con una misma finalidad, es el sentimiento que alienta a este increíble grupo de mujeres a cada año lanzarse a trabajar para recaudar fondos para entonces regalar el dinero en forma de becas a estudiantes de raíces hispanas o latinas.Este año la meta era de $32,001.00 i treinta y dos mil y un dólar. ¡Extraño ese número! Pero ese era la meta y al llegar a Vachy’s, lugar de donde se transmitía el programa, se había recaudado algo mas de la mitad, $16, 200.00 y eran ya mas e las 7 PM. “Pocas horas para llegar a $32,001 me dijo mi voz de ingeniero”. ¡Pero Maura y Elvia no daban tregua, “Envié un texto AHAM al 44321 y ayúdenos a ayudar a nuestros estudiantes hispanos una y otra vez y así se hizo!Elvia y todos sus lindos años de joven mujer se levantó para anunciar el progreso ya casi terminada la jornada y se puso pálida, luego le vuelve el color, abre sus ojos llenos de felicidad contagiosa y comienza a gritar, lo logramos lo logramos”. No sabíamos si brincar, gritar y llorar de la emoción de rebasar la meta, $16, 600.00 hasta ese histórico instante.¡Gracias a todos los que hicieron posible este primer Festival Virtual de la Hispanidad, gracias a los productores, la pandilla de mujeres de AHAM, los patrocinadores, los que donaron su dinero para llegar a la meta!¡Feliz Mes de la Hispanidad!