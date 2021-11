¡Fiesta en el Jalisco! Atlas vence a Querétaro y consigue el boleto directo a Liguilla

Los Rojinegros están en Cuartos de Final gracias a los goles de Julio Furch y Brayan Trejo y prácticamente aseguraron el segundo lugar.Atlas regresó al triunfo y de qué manera… nada más y nada menos que para sellar su boleto directo a la Liguilla del Grita México Apertura 2021 tras vencer 2-0 a Querétaro en el Estadio Jalisco y en el primer partido de la Jornada 17.Los Rojinegros, que habían perdido ante Xolos (0-2), prácticamente aseguraron el segundo lugar de la Liga MX al llegar a 29 puntos, su más cercano rival es León -que recibirá al Necaxa- con 26, pero con siete goles menos de diferencia. El equipo de Diego Cocca luchará por el título que no gana desde 1951.Los Gallos Blancos habían sido mejor en el primer tiempo y advirtieron con aproximaciones de Jonathan Dos Santos y Pablo Barrera, además de una gran jugada por la banda derecha de Kevin Ramírez para meter un servicio que desvió Jesús Angulo quedándose a nada de hacer un autogolazo si no fuera por una increíble reacción del colombiano Camilo Vargas que voló para alejar el peligro.Seguramente Cocca les jaló las orejas a sus pupilos en el descanso, pues para el complemento mostraron una cara totalmente diferente y la afición rojinegra ahogaba su grito de gol con dos postes; el primero tras un riflazo desde fuera del área de Diego Barbosa y el segundo de Luis Reyes en un tiro libre, en ambos el balón amenazaba el ángulo.Querétaro se había quedado con 10 hombres con la expulsión de Bryan Olivera tras un pisotón al ‘Hueso’ Reyes, sin embargo, la jugada fue revisada en el VAR y la tarjeta cambió a color amarilla.La Academia no se desanimó y siguió intentando en busca de darle la alegría más grande a su afición en los últimos años y así llegó al minuto 73. Julián Quiñones peinó el esférico en un tiro de esquina para que en el segundo poste apareciera Julio Furch mandándolo a guardar al fondo de las redes para hacer explotar el Estadio Jalisco.Brayan Trejo, quien había ingresado al 72', hizo una jugada de crack al desbordar la banda derecha quitándose a dos rivales para meterse al área y sacar un potente disparo que batió a Ricardo Díaz para redondear la noche al 90+4'.El rival del Atlas en los Cuartos de Final saldrá del repechaje que en estos momentos disputarían Toluca, Santos, Cruz Azul, Rayados, Puebla, Necaxa, Mazatlán y Chivas.