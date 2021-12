Fiscal de Colorado evalúa una posible revisión al fallo contra el camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel

Un fiscal de distrito de Colorado solicitó una audiencia para examinar si debería mantenerse la sentencia de 110 años de prisión contra el conductor cubano que causó un accidente con su camión en una autopista en 2019 dejando un saldo de cuatro muertos.Rogel Aguilera-Mederos, de 26 años, fue sentenciado la semana pasada a un período prolongado tras las rejas porque las leyes estatales requieren que las sentencias para ciertos delitos se cumplan de forma consecutiva o una después de la otra.La sentencia de más de 100 años fue rápidamente criticada y generó múltiples pedidos para que sea reducida. Más de 4.6 millones de personas han firmado una petición pidiendo al gobernador Jared Polis, un demócrata, que conceda el indulto o conmute la sentencia.El Fiscal del Primer Distrito Judicial Alexis King presentó el viernes una moción para realizar una audiencia para examinar la sentencia bajo la ley estatal que establece una condena mínima obligatoria.“La ley también permite que la Corte reconsidere su sentencia en un caso excepcional que involucre circunstancias inusuales y atenuantes”, dice la moción.Aguilera-Mederos, quien transportaba madera en un tractor-remolque en la Interestatal 70 el 25 de abril de 2019, dijo que sus frenos fallaron antes de chocar contra el tráfico, que estaba detenido debido a un accidente en Lakewood. El impacto del camión generó un incendio que envolvió a otros vehículos.Doyle Harrison, 61 años; William Bailey, 67; Stanley Politano, 69; y Miguel Lamas Arrellano, de 24 años, murieron en el siniestro.El choque y el incendio con reacción en cadena involucraron a 28 vehículos. El semirremolque viajaba a una velocidad estimada de 84 millas por hora antes del accidente.Los fiscales argumentaron que Aguilera-Mederos tuvo oportunidades de evitar el accidente que no aprovechó, como no tomar una rampa para camiones fuera de control para no golpear un gran semirremolque detenido en el arcén.Al sentenciar a Aguilera-Mederos el 13 de diciembre, el juez A. Bruce Jones dijo que estaba obligado por la ley estatal.“Si tuviera la discreción, si pensara que tengo la discreción, no ejecutaría esas sentencias consecutivamente”, declaró Jones.El juez dijo que reconocía que Aguilera-Mederos no tenía intención de hacer daño a nadie, “pero tomó una serie de decisiones terribles, de decisiones imprudentes” y merecía la pena de prisión.Una declaración jurada de la policía indica que Aguilera-Mederos dijo a un investigador que se dirigió al arcén y vio que estaba bloqueado por un camión semirremolque detenido y luego se desvió de nuevo hacia los carriles de tráfico.Aguilera-Mederos testificó que nunca decidió ir hacia el tráfico, sino que trató de utilizar un espacio entre el camión y el coche que estaba a su lado en la izquierda.En la sentencia, Aguilera-Mederos calificó entre lágrimas el choque como un terrible accidente: “Pido perdón a todos los implicados”En octubre, un jurado le declaró culpable de 27 cargos, entre ellos cuatro de homicidio con vehículo, seis de agresión en primer grado y 10 de tentativa de agresión en primer grado, algunos de los cuales estaban sujetos a las normas de sentencia.Los cargos fueron presentados por un antiguo fiscal del distrito. King ha dicho a KUSA que los hechos y las consecuencias del caso eran lo suficientemente extraordinarios como para apoyarlos.La ley de sentencias requiere un informe del Departamento de Correcciones antes de que pueda ser reconsiderada.Los supervivientes del accidente y las familias de las víctimas quieren tener la oportunidad de ser escuchados sobre una modificación de la sentencia, según la moción del martes.Entre los que piden a Polis, el gobernador, que actúe está Kim Kardashian West, que el martes tuiteó que espera que conmute la sentencia. Conmutar una sentencia es reducirla, mientras que la clemencia también abarca los indultos.Un portavoz de Polis dijo el martes que: “Acabamos de recibir la solicitud de Rogel Aguilera-Mederos, y nuestro equipo legal la está revisando actualmente. Una vez que tomemos una decisión, haremos un anuncio”.