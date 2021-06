Fiscal solicita que se dicte prisión preventiva contra Keiko Fujimori

Por caso Odebrecht; ella responde que la medida es “absurda”

El fiscal José Domingo Pérez, titular del equipo especial que trabaja investigaciones relacionadas a supuestos hechos de corrupción de Odebrecht, solicitó a un juez revocar la orden de comparecencia con restricciones que se le dictó a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, y se imponga nuevamente prisión preventiva en su contra, de acuerdo con escrito del fiscal.El fiscal, de acuerdo con el escrito de cinco páginas, considera que Fujimori supuestamente infringió las normas de conducta impuestas por la sala que ordenó su excarcelación al reunirse con el testigo de la causa, Miguel Ángel Torres Morales. La Agencia Andina fue la primera en reportar sobre este pedido del fiscal.Según afirma la Fiscalía, Fujimori fue vista comunicándose con Torres Morales el 9 de junio en una conferencia de prensa en la que ella (que el escrito identifica como “la acusada”), presentaba al testigo como abogado y vocero político del partido Fuerza Popular. El escrito incluye como prueba una imagen de la conferencia de prensa en cuestión en la que Torres Morales está sentado al lado de Fujimori junto a un tercer individuo. El juez deberá decidir si acoge este pedido del fiscal.Fujimori calificó la solicitud para que regrese a prisión como “absurda”.“Al inicio de esta campaña se solicitó la suspensión del partido, no progresó. Al final de la primera vuelta, se hizo el pedido de acusación de manera adelantada. En la segunda vuelta, hubo filtraciones tergiversadas, pero ya, lo que hemos escuchado y leído en las noticias el día de hoy ya supera cualquier intento anterior”, dijo en rueda de prensa en Lima.Luego agregó: “Hoy el fiscal Pérez hace una solicitud para cambiar la comparecencia que tengo hace más de un año para hacer un pedido de prisión preventiva, pero lo más absurdo de todo es la razón por la que está solicitando este cambio. Recién, dice que ayer se ha dado cuenta de que el señor Micky Torres viene apoyando en esta campaña”.Torres se encontraba en la rueda de prensa junto a Fujimori y ha participado públicamente de toda la campaña de Fuerza Popular.Su abogada, Giulliana Loza, dijo que este pedido «carece de toda base legal y fáctica”. Agregó que Torres “sí es testigo en este caso, no es uno que tenga relación ni siquiera mínima con aquellas personas o con el hecho en sí investigado respecto a los supuestos aportantes simulados”. “Por tanto, la señora Fujimori no ha incumplido ninguna regla de conducta”.Por su parte, Torres Morales dijo que la Fiscalía “en ningún momento” lo convocó como testigo sobre temas de aportes falsos. Dijo que colaboró como testigo en cuestiones “total y absolutamente diferentes”. Calificó la solicitud del fiscal como “descabellada”.El escrito de la Fiscalía afirma que “la acusada Fujimori Higuchi tiene conocimiento que Miguel Ángel Torres Morales es testigo de parte de la Fiscalía, por cuanto ha sido ofrecido en tal calidad con la acusación fiscal”, algo que le fue notificado a Fujimori el 4 de junio. La Fiscalía dice también que “a Torres Morales se le recibió su declaración el 3 de setiembre de 2020, según se tiene del acta de declaración testimonial de dicha fecha, en la que participó Giulliana Loza Avalos como abogada defensora de la propia acusada Fujimori Higuchi”.Fujimori había salido de prisión por segunda vez en cinco meses en mayo del 2020 bajo algunas condiciones, entre ellas la prohibición de comunicarse con coimputados o testigos del caso.En marzo de este año, la Fiscalía solicitó 30 años de prisión en su contra por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Aún se espera el desarrollo de un juicio que determine si es culpable o inocente.A Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, la investiga la Fiscalía de Perú desde 2018. Esto en el marco del caso Odebrecht por presuntamente haber recibido aportes de esta empresa para sus campañas presidenciales. La candidata siempre ha rechazado esas acusaciones y afirmado su inocencia.