Fiscales generales de 24 estados amenazan con demandar a Biden

Por su mandato de vacunas

En una misiva enviada al presidente, los fiscales critican el mandato federal a las empresas de 100 o más empleados de exigir la vacunación completa contra el covid-19 o en su lugar pruebas negativas semanales.Fiscales generales de 24 estados, en su mayoría con gobernadores republicanos, enviaron una carta el jueves al presidente Joe Biden en la que plantean que, si el mandatario insiste en obligar a empresas privadas a exigir vacunación contra el covid-19 a sus empleados, presentarán una demanda en su contra, informó EFE.Con anterioridad, gobernadores republicanos ya habían amenazado con demandar al presidente por su mandato de vacunas, pero en esta ocasión se unieron para hacerlo los fiscales generales de Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.Muchos de estos estados están experimentando actualmente un alza importante de contagios de covid-19 que están poniendo gran presión en sus sistemas sanitarios."El Gobierno federal no puede imponer mandatos radicales de vacunas, y esta toma de poder opresiva no tiene precedentes y es ilegal", manifestó en un comunicado la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien anunció en Twitter la iniciativa legal.Los fiscales firmantes manifiestan su total rechazo a la medida anunciada por Biden el pasado 9 de septiembre y que exige a las empresas con 100 o más empleados que sus trabajadores estén completamente vacunados contra el covid-19 o muestren cada semana un test negativo del virus.Esta medida, argumentan los fiscales, no solo sería ineficiente e injusta, sino también ilegal e incrementaría el escepticismo sobre las vacunas. De acuerdo con los fiscales, el presidente se ha extralimitado en sus funciones ya que son los estados los que deben proteger la salud de sus ciudadanos.Es por esto que "los estados están preparados para presentar una demanda" contra el presidente cuando se empiece a implementar el mandato de las vacunas, si el mandatario no lo retira."¿Una medida tiránica?"En declaraciones desde la Casa Blanca este jueves, el presidente Biden defendió las medidas anunciadas la pasada semana."Hicimos un progreso enorme contra el virus durante el verano y ahora nos hemos puesto en una posición sólida para luchar contra esta variante delta. Por eso las acciones que propuse sobre las vacunas la semana pasada son tan críticas: desde exigir que los trabajadores federales se vacunen; exigir que los trabajadores sanitarios estén vacunados; exigir a los empleadores con más de 100 empleados que impongan vacunas y/o protocolos de prueba, pidiéndoles que sepan qué están haciendo sus empleadores antes de que crucen la puerta; pidiendo requisitos de vacunas o pruebas para ingresar a los grandes lugares; y toda una serie de pasos que propuse para proteger a nuestros niños en las escuelas", declaró.El mandatario también arremetió contra algunos gobernadores republicanos que se han mostrado en contra de tales medidas y han prometido actuar para evitarlas."Los gobernadores de Florida y Texas están haciendo todo lo posible para socavar los requisitos para salvar vidas que he propuesto", declaró Biden, quien también criticó la postura del gobernador de Mississippi, Tate Reeves."En Mississippi, los niños están obligados a vacunarse contra el sarampión, las paperas, la rubeola, la varicela, la hepatitis B, la poliomielitis, el tétanos y más. Son requisitos estatales. Pero en medio de una pandemia que ya se ha cobrado más de 660,000 vidas, propongo un requisito de vacunación contra el covid y el gobernador de ese estado lo llama 'una medida tiránica'? ¿Una medida tiránica?", cuestionó el presidente."Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de sus estados, especialmente los niños. Y me niego a ceder a eso", añadió, e insistió en defender sus medidas ya que "son lo que la ciencia nos dice que debemos hacer" y "van a salvar vidas", además de la economía.