Fiscalía de Quintana Roo investiga muerte de mujer en Tulum

Considera a varios policías sospechosos de homicidio

La Fiscalía General de Quintana Roo, en México, informó este domingo que inició una investigación por “el homicidio de una víctima de identidad reservada en donde probablemente participaron elementos de la policía municipal” de Tulum.«Al momento, fiscales del Ministerio Público han recabado entrevistas a cuatro servidores públicos -tres masculinos y una femenina-«, explicó la Fiscalía en un comunicado.El incidente quedó captado en videos que circulan en redes sociales y que despertaron indignación entre sus usuarios. CNN no ha podido verificar de forma independiente la veracidad de los audiovisuales ni quién o dónde los tomó. La Fiscalía dijo que la víctima de homicidio a la que se refiere es la que aparece en internet.La Fiscalía indicó a que no podía dar más detalles sobre el incidente.Videos muestran lo que parece ser un arrestoEn los videos se ve a una mujer en el suelo durante lo que parece ser un arresto. Otra mujer vestida de policía -junto a otros uniformados y frente a una patrulla-, pone su rodilla sobre el cuello y espalda de la detenida y se puede escuchar el que parece ser un grito de la mujer sometida.En otra toma, se ve a la detenida cuando parece estar inmóvil y esposada. Luego es subida a la parte trasera de una camioneta pickup con logotipos de «Tránsito Municipal».Los videos no dejan claro qué sucedió antes de la interacción entre los policías y la fallecida. Tampoco se sabe aún en qué momento la mujer murió o las causas de su muerte.La Fiscalía no dio detalles en el comunicado, pero añadió que «peritos de diversas disciplinas como antropólogos, criminalistas, fotografía, dactiloscopía y forenses -entre otras- recaban todas los indicios y evidencias» del caso.Agregó que aún están a la espera de «los resultados de la necropsia, del análisis del video y demás datos de prueba» para llevar el caso a los tribunales.La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Tulum -que depende de la Presidencia Municipal- no se había pronunciado este domingo sobre el hecho. Tampoco respondió de inmediato llamadas y mensajes enviados por CNN en busca de información.Presidente municipal de Tulum condena el incidenteEl presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, condenó el hecho este domingo a través de Twitter. «En el momento que me enteré de los lamentables hechos, ordené que los elementos fueran llevados ante la Fiscalía General del estado… hago un llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones, se determinen responsabilidades y se haga justicia», indicó. «Condenamos cualquier hecho de violencia en contra de ellas (las mujeres) y cualquier persona que vive en nuestro municipio y lo visita», agregó.La Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo informó en un comunicado que abrió una queja de oficio por el incidente. «Es lamentable y condenable cualquier privación de la vida, más cuando se trata de personas que constitucionalmente tienen la obligación de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos», señaló.Reacciones en El SalvadorAunque las autoridades en México no han confirmado la identidad de la víctima, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador dijo que la mujer era ciudadana de ese país centroamericano.En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, la cancillería salvadoreña condenó la muerte de la mujer luego de ser detenida por la policía en Tulum y afirmó que ya se encuentra en comunicación con las autoridades mexicanas.También el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó al incidente.«Estoy seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso.