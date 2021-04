Florentino Pérez le cierra la puerta del Real Madrid a CR7

"No tiene sentido que vuelva"

El presidente del conjunto 'merengue' además, insinuó la salida del capitán Sergio Ramos al finalizar la temporada.El regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid está descartado según palabras del propio presidente de la institución, Florentino Pérez."No (volverá) porque tiene contrato con la Juventus. Ya no tiene sentido, le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido que vuelva", indicó.Asimismo, dio a entender que más allá de la buena relación que mantiene con Sergio Ramos, su salida es inminente debido a que el club atraviesa una complicada situación financiera."También le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala y en el Madrid nadie pone el dinero y debemos ser realistas, estamos muy mal. Yo no he dicho eso (que no seguirá). De momento estamos viendo cómo arreglar el cierre de esta temporada y luego veremos cómo planeamos la siguiente", agregó en entrevista con el Chiringuito.Por otro lado, señaló que esperan la finalización de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu para Otoño de este año o inicios del siguiente.