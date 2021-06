Floyd Mayweather no pudo acabar con el youtuber Logan Paul

El 'Money' tuvo rival los primeros dos rounds, pues a partir del tercero comenzó a mermarlo con golpeo al cuerpo y terminó con un dominio total aunque faltó el nocaut.Llegó el momento en el que Floyd Mayerather y Logan Paul se subieron al ring para arreglar sus diferencias y la pelea fue como se esperaba, rocosa, mucho amarre, el estadounidense batallando para conectar por el alcance de su rival pero a la defensiva excelente como siempre, y aunque el pleito no tuvo un ganador debido a que pelearon todos los rounds, fue una clara victoria de expugilista profesional que dejó la sensación de que quedó a deber al no conseguir el nocaut.La contienda comenzó con Mayweather pegado a las cuerdas, invitando a su oponente a tomar la iniciativa e ir por él con el objetivo de contragolpearlo, no obstante, el boricua no cayó en la trampa y cuando se decidió a meterse en la guardia del estadounidense atacó con una andanada de golpes a pocos segundos de que terminara el round aunque todos sus golpes se quedaron en los guantes.El 'Money' fue inteligente pues tenía claro que por el largo alcance de brazos de su oponente sería complicado poder meterse a su guardia por lo que fue paciente y esperó a que Paul cometiera errores para conectar golpes, mientras tanto, fiel a su estilo hizo gala de sus dotes a la defensiva que durante su etapa profesional era su sello característico.En el tercer giro Mayeather se dio cuenta de que a su rival se le estaba acabando el gas y fue entonces cuando tomó la iniciativa de la pelea, empezó su momento pues Lugan estaba atornillado a la lona, dejó de caminar el ring y el Money 'olió la sangre' y comenzó a meterle las manos con jabs, rectos, golpeo al cuerpo, uppers, de todo, el histórico sacó su mejor repertorio y el nocaut comenzaba a aparecer en el panorama.El penta campeón mundial de boxeo puso la pelea en un punto en el que hizo lo que quiso con el youtuber, comenzó a dar espectáculo para la gente ya que su rival con trabajo levantaba las manos para tirar golpes, y los pocos que tiró se impactaron en la guardia del veterano pugilista que estaba en su segunda pelea luego de que anunció su retiro del boxeo profesional.Al final del encuentro Mayweather trató de terminar con el trámite pero ya no pudo pues Paul se la pasó con amarres en el centro del ring y así evitó correr mayores riesgos.