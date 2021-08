Fortalece el sistema inmunológico de tus niños

A medida que regresan a la escuela y esperan la vacuna de covid-19



Fomenta la higiene personal





Sigue los calendarios de vacunación





Aliméntalos con una dieta balanceada





Prioriza el sueño





Ayúdalos a reducir el estrés





Sácalos al aire libre



A medida que los niños regresan a la escuela cada año, los padres generalmente están preparados para que el sistema inmunológico de sus hijos se enfrente a unas pocas semanas de resfriados y otras enfermedades.Ahora que los niños van a la escuela, los casos de covid-19 están aumentando y los niños menores de 12 años no pueden vacunarse contra el virus.Tener un sistema inmunológico fuerte con hábitos de estilo de vida como comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio y dormir ayuda a reducir el riesgo de covid-19, según la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).Fomenta el lavado de manos cuando tus hijos lleguen a casa de la escuela o cuando estén a punto de comer. A menos que se duchen en la noche, haz que también se laven las manos y la cara antes de acostarse.Actualmente, los niños menores de 12 años no pueden vacunarse contra el coronavirus, pero seguir los calendarios de otras vacunas es fundamental para la salud a largo plazo de todos los niños.Pregúntale al pediatra de tu hijo qué vacunas son necesarias en esta etapa de su vida.son algunos micronutrientes que ayudan a las células inmunitarias a combatir las infecciones. Los alimentos ricos en zinc incluyen ostras, carnes rojas, aves, nueces y mariscos. Los alimentos como el salmón, las vísceras, las verduras de hoja verde y los productos lácteos proporcionan vitamina A. Todos los grupos de alimentos contienen distintos niveles de vitamina B. Y las frutas cítricas, el brócoli, las fresas y los tomates son ricos en vitamina C.Haz que las opciones de alimentos más saludables sean visibles y accesibles para los niños al tener frutas ya peladas y en el mostrador para "saciar su hambre" durante las meriendas. En la cena, asegúrate de que haya al menos una verdura presente u ofrecida.El sueño es cuando los cuerpos se regeneran, por lo que ayudar a tus hijos a mantener una rutina de sueño saludable también es esencial para la función inmunológica.Los niños pequeños pueden relajarse si se les lee o se los lleva a caminar lentamente al aire libre antes de acostarse. Los niños mayores pueden disfrutar de relajarse escuchando historias o audios de aplicaciones de meditación.Dado que la investigación ha demostrado que el estrés crónico es un depresor para el sistema inmunológico, vigilar la salud mental de tu hijo a través de tiempo de calidad, discusiones durante las actividades y profesionales de la salud mental también es importante para apoyar la inmunidadDado que el ejercicio libera sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo, la reducción de estrés subsiguiente puede respaldar la fuerza inmunológica.Los niños pequeños deberían jugar principalmente, pero tenerlos al aire libre tanto como sea posible, corriendo, jugando cualquier cosa que les guste no debería sentirse como un castigo, sino como algo en lo que puedan participar de una manera segura.