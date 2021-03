Fortalecen DACA

El gobierno de Biden anunció el viernes que emitirá una regla para proteger DACA, un programa de alivio de deportación de la era de Obama, porque se acerca el fallo de un recurso judicial que amenaza las protecciones legales de cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños.Citando instrucciones en una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden el día de la inauguración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que su departamento publicará una regla propuesta para “preservar y fortalecer” la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).Si bien el programa DACA resistió un esfuerzo de años de la administración Trump para ponerle fin, actualmente se enfrenta a su prueba legal más inminente y potente hasta ahora.El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Andrew Hanen, emitirá un fallo en una demanda presentada por el fiscal general republicano de Texas, que busca que el programa de la era de Obama sea declarado ilegal y terminado gradualmente.La regla parece estar diseñada para abordar las preocupaciones planteadas por Hanen, quien concluyó en 2018 que la administración Obama debería haber implementado DACA a través del proceso regulatorio y permitir al público opinar sobre la política antes de su promulgación. Al colocar un aviso en el registro federal, la administración de Biden permitirá que el público envíe comentarios antes de que los cambios de política se vuelvan vinculantes.Hanen, quien ha dicho anteriormente que cree que DACA es probablemente ilegal, fue notificado de la regulación esperada el viernes temprano.La semana pasada, Hanen programó una audiencia sobre el caso para este martes, citando un proyecto de ley aprobado por la Cámara liderada por los demócratas que colocaría a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos como menores en el camino hacia la ciudadanía estadounidense.“Estamos tomando medidas para preservar y fortalecer DACA”, dijo Mayorkas en un comunicado. “Esto está de acuerdo con el memorando del presidente. Es un paso importante, pero solo la aprobación de la legislación puede brindar protección total y un camino hacia la ciudadanía a los Dreamers que conocen los Estados Unidos como su hogar”.Más de 640,000 inmigrantes conocidos como “Dreamers” están actualmente inscritos en el programa DACA, que los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos.DACA se creó en 2012 durante la administración Obama a través de un memorando del departamento emitido por Janet Napolitano, la entonces secretaria del DHS.En el caso supervisado por Hanen, el abogado de Texas Ken Paxton ha argumentado que DACA es ilegal, en parte porque la administración Obama no implementó el programa a través del proceso de elaboración de reglas del gobierno federal ni permitió que el público comentara sobre la política.Nuevo proyecto de leyLa H.R. 6 llamada The Dream and Promise Act (Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021), aprobada por la Cámara controlada por los demócratas con algo de apoyo republicano la semana pasada, permitiría a los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes indocumentados traídos al país antes de los 18 años solicitar un período de residencia permanente condicional de 10 años si cumplen varios requisitos.Biden ha dicho que firmaría la propuesta para convertirla en ley, pero no está claro si el proyecto de ley, que también legalizaría a cientos de miles de inmigrantes con Estatus de Protección Temporal, puede reunir suficiente apoyo en el Senado dividido equitativamente, donde la mayoría de la legislación requiere al menos 60 votos para ser aprobada.