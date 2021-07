Francia derrota al Dream Team del baloncesto en Tokio 2020

La Selección estadounidense no perdía un partido en las olimpiadas desde Atenas 2004, cuando Argentina los venció en el encuentro de las semifinalesLuego de 17 años la Selección de baloncesto de Estados Unidos cayó ante su par de Francia durante su debut en Tokio 2020.Con un marcador de 83-76 los europeos se impusieron ante un Dream Team que contaba con grandes estrellas de la NBA.El rendimiento colectivo de la Selección de Estados Unidos no generaba para muchas mayores expectativas en las olimpiadas, teniendo en cuenta los problemas que tuvo en el Mundial de Baloncesto de 2019, donde perdió dos juegos partidos y terminó en el séptimo puesto de la contienda.En el caso de los Juegos Olímpicos, los estadounidenses no perdían un partido desde Atenas 2004, cuando Argentina los venció en el encuentro de las semifinales.En el partido contra Francia se apreció a una selección errante, con fallos en los lanzamientos y faltas antideportivas como la cometida por Damian Lillard, quien le sacó el pie a Evan Fournier para evitar que se robara un balón.De hecho, Kevin Duranttuvo que salir por faltas acumuladas y el técnico Gregg Popovich protestó contra un voluntario de los Juegos por una acción tomada.