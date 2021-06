DUDAS DE INMIGRACION

Fraude Matrimonial

Daniel Christmann, J.D.La inmigración a los Estados Unidos es un proceso muy largo en el cual muchos inmigrantes tienen que esperar durante años para adquirir su Tarjeta Verde.Para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sin embargo, adquirir la Tarjeta Verde es sumamente fácil no hay necesidad de espera tanto. Asimismo, se perdonan los periodos anteriores de presencia ilegal y el trabajo sin autorización a aquellas personas que apliquen dentro de los EE.UU. Por ende, entrar en un matrimonio de conveniencia con el único propósito de obtener la residencia permanente es muy tentador. Mi consejo: ¡No lo hagas!He aquí el por qué: Las Leyes de Inmigración de EE.UU. ejercen uno de los castigos más severos en este sentido: ¡Las peticiones nunca serán aprobadas y no habrá lugar a exoneraciones! Usted podrá impugnar los cargos de fraude matrimonial en una posterior presentación de solicitud.Algunas personas contraen matrimonio en parte para adquirir la Tarjeta Verde. Sin embargo, éste no constituye necesariamente fraude matrimonial.¡Tenga cuidado con la persona que contrate para llenar formularios! Primeramente, una persona que no sea abogado no podrá dar asesoramiento jurídico; y, por otro lado, la USCIS mantiene una lista de personas sospechosas de haber cometido fraude la cual incluye a los proveedores de servicios paralegales, elaboradores de formularios, notarios y contadores.Si una de esas personas llena sus formularios, usted será investigado por fraude y será considerado culpable debido a su asociación aún si el matrimonio fuera legítimo.Usted podrá tener ciertas formas de defensa para evitar ser expulsado siempre y cuando se encuentre en un procedimiento de deportación; y que el gobierno, quien tiene la carga de la prueba, demuestre de forma concluyente que su matrimonio es fraudulento.Sin embargo, es más que probable que un oficial de inmigración le haya hecho firmar a usted (y a su cónyuge) un documento admitiendo que el matrimonio fue falso. En el caso que su matrimonio no fuera falso, no diga ni firme ningún documento, no se deje amedrentar por amenazas.