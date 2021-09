Fuerzas del orden deben tomarse 'muy en serio' la próxima manifestación de derecha en Washington

Dice un Exfuncionario del FBI

Washington - El exdirector adjunto del FBI Andrew McCabe dijo el lunes por la noche que las fuerzas del orden deben tomarse "muy en serio" la próxima marcha de la derecha en apoyo de los manifestantes encarcelados el 6 de enero a medida que aumentan las preocupaciones sobre una mayor violencia potencial en el Capitolio de Estados Unidos."Creo que deberían tomárselo muy en serio. De hecho, deberían tomárselo más en serio de lo que tomaron el mismo tipo de inteligencia que probablemente vieron el 5 de enero", dijo McCabe.Los miembros de las fuerzas del orden en Washington se preparan contra posibles disturbios en el mitin "Justice for J6", planeado para el 18 de septiembre, que tiene como objetivo apoyar a los insurrectos acusados en el motín.El evento, organizado por un exmiembro del personal de la campaña de Trump, ha generado preocupaciones de seguridad en el Capitolio, y se tomarán algunas medidas de precaución. Sin embargo, no está claro cuántos manifestantes planean asistir. La manifestación también se llevará a cabo un sábado, cuando la Cámara de Representantes estará en receso, por lo que habrá muchos menos legisladores o personal en los alrededores.Una fuente policial dijo anteriormente que el Departamento de Policía Metropolitana estará completamente activado, lo que incluye cancelar los días libres para los agentes juramentados y poner en espera las Unidades de Disturbios Civiles. La fuente dijo que el departamento monitoreará la información de código abierto, como las conversaciones en línea y las reservas de viajes, para evaluar las multitudes potenciales.El jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional, John Cohen, dijo el mes pasado que la retórica extremista en línea es sorprendentemente similar a la que se acumulaba rumbo al ataque del 6 de enero, con crecientes llamados a la violencia vinculados a teorías de conspiración y narrativas falsas.Los preparativos de seguridad para el 18 de septiembre subrayan el ambiente tenso en el Capitolio luego del ataque del 6 de enero. En agosto, un hombre crítico con los demócratas fue arrestado después de un enfrentamiento de horas cerca del Capitolio durante el cual afirmó tener un artefacto explosivo; el evento terminó sin incidentes, pero aun así provocó escalofríos en el Capitolio y brindó a las fuerzas del orden otro ejemplo de los riesgos de un clima político tóxico. En abril, un agente de policía del Capitolio fue asesinado después de que un hombre embistiera un vehículo contra una barricada policial.El ambiente cargado ha llevado a los legisladores a invertir en chalecos antibalas y sistemas de seguridad, mientras que la Policía del Capitolio de Estados Unidos abre oficinas de campo en ciudades de todo el país.Aún así, McCabe, quien se desempeñó como subdirector del FBI de 2016 a 2018, incluido un período como director interino, dijo el lunes que la policía tiene "algunos factores que se inclinan a su favor" esta vez. "No hay un presidente en funciones que avive activamente las llamas y trate de que la gente asista a la manifestación", dijo.McCabe continuó: "Y por otro lado, parece que, según todos los indicios, nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están bien preparados para esto. Parece que se están tomando la inteligencia muy en serio, lo que plantea la cuestión de si se hizo así el 6 de enero, pero ese es otro problema".