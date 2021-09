Funcionarios sin sueldo, ciudadanos sin parques

Lo que pasaría si el gobierno federal vuelve a cerrar

En Washington DC vuelven a prepararse para la posibilidad de que la administración federal deba suspender sus operaciones, en caso de que el Congreso no acuerde un plan presupuestario. Una contingencia que se hace cada vez más frecuente en la polarizada política estadounidense.El gobierno federal tiene presupuesto para su funcionamiento hasta el 30 de septiembre. Y como no hay todavía un acuerdo en el Congreso para aprobar el financiamiento, la Casa Blanca avisó desde la semana pasada a las agencias federales que adopten planes de emergencia para un posible cierre de operaciones.Se espera que este lunes, el Senado voto sobre el plan ya aprobado por la Cámara de Representantes, pero como este incluye un aumento del llamado 'techo' de la deuda (que no está vinculado con el financiamiento del gobierno federal) se da por descontado que será rechazado por la bancada republicana.El siguiente paso sería aprobar el proyecto sin mención a la deuda para garantizar que el gobierno cuenta con recursos, algo que los republicanos han dicho que quieren lograr.Si no hubiera acuerdo antes de la medianoche del 30 de septiembre, sería la primera vez que se produce un cierre de gobierno en medio de una declaración nacional de emergencia, la que rige actualmente a consecuencia de la pandemia del coronavirus.La eventualidad del cierre por falta de fondos es diferente a la otra coyuntura que enfrenta el gobierno de tener que entrar en cesación de pagos si no se aumenta el techo de la deuda pública, otra tarea pendiente que tienen los congresistas pero para la que no cuentan con la ayuda de los republicanos, pese a que ese ha sido un tema que siempre contó con respaldo bipartidista.El techo de la deuda es un mecanismo que limita el endeudamiento al que puede comprometerse el Tesoro y contrario a lo que circula en círculos conservadores, no busca aumentar la deuda sino que garantiza el pago de la deuda ya contraída.Los preparativos del cierreEn cuanto a la posibilidad del cierre de operaciones, la Casa Blanca asegura que no da por descontando que vaya a producirse, sino que cumple con un mandato legal de poner en marcha planes de contingencia.“Esperamos completamente que el Congreso trabaje de manera bipartidista para mantener abierto nuestro gobierno, llevar ayuda de desastre a los estadounidenses que la necesitan y evitar un catastrófico cese de pagos”, indicó en un comunicado el portavoz de la Oficina de Manejo Presupuestario (OMB) de la presidencia, Abdullah Hasan.“Mientras tanto, el manejo prudente requiere que el gobierno planifique para la posibilidad de una falta de fondos. Consistentemente con prácticas de larga data a través de varias administraciones, la OMB está preparando para cualquier contingencia”, indica Hasan.En el Congreso, senadores y representantes, tanto republicanos, como demócratas han asegurado que no dejarán sin fondos al gobierno y están enfrascados en negociaciones para llegar a un acuerdo.El miércoles, la Cámara Baja aprobó un plan para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, suspender el límite de la deuda federal y proporcionar ayuda para desastres y refugiados, estableciendo un seguro choque con los republicanos del Senado que se oponen al paquete a pesar de las perspectivas de una inminente crisis fiscal.El último cierre de gobierno se produjo entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el presidente Donald Trump se negó a firmar una ley de financiamiento aprobada por el Congreso porque no incluía fondos para el muro que quería construir con México.Fue el más largo de la historia y dejó a unos 800,000 trabajadores federales sin sueldos justo en medio de las fiestas de Año Nuevo.Estas serían algunas consecuencias si se llegara a otro cierre del gobierno federal:durante el cierre de 2018-2019, 800,000 empleados públicos en nómina federal fueron suspendidos en sus funciones y por tanto en su paga.los que están en servicio permanecerán en sus puestos, ya sea fuera o dentro del país. Solo las misiones de entrenamiento se reducen en estos casos.los controladores de tránsito aéreo, los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza se mantienen operativos por razones de seguridad ciudadana y nacional.al igual que en cierres anteriores, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se encarga de la aplicación de leyes de inmigración, y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuaron operando durante el cierre.el correo estadounidense tiene un sistema de financiación propia, por lo que se mantienen operativas las entregas del Servicio Postal de EEUU.en el cierre de 2018-2019 los sitios emblemáticos de las ciudades más visitadas del país administrados por el Servicio de Parques Nacionales cerraron, generando gran frustración entre viajeros.la mayoría cierran, aunque algunas de sus funciones más esenciales continuarán operando, como el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el fisco (IRS): los tribunales federales siguen con sus operaciones. El sistema tiene fondos para financiarse por tres semanas. Pasado ese plazo, posiblemente se vería afectada la operación de los tribunales. La parte criminal continuará sin interrupción para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero los litigios civiles podrían posponer o suspender ciertas actividades.