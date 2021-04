Futuro de Derek Chauvin en manos del jurado

Tras casi tres semanas de testimonios y después de escuchar los argumentos finales este lunes por la tarde en el juicio contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en manos de la policía, el jurado iniciará las deliberaciones.El juez Peter Cahill, quien preside el juicio contra Chauvin, criticó los comentarios de la representante Maxine Waters, demócrata por California, y advirtió que sus palabras podrían hacer que el juicio fuera anulado en una apelación.La congresista demócrata de California ya se enfrentaba a una avalancha de críticas de los republicanos en el Congreso por sus comentarios durante el fin de semana en los que instaba a los manifestantes en Minnesota a "ser más conflictivos" si Chauvin no resultaba condenado. Varios legisladores incluso pidieron la expulsión de Waters del Congreso.El abogado de Chauvin le pidió al juez que declarara nulo el juicio por los comentarios de Waters, argumentando que habían alterado la imparcialidad del jurado. Cahill denegó esa solicitud, pero afirmó que los comentarios de Waters eran "aborrecibles" y concedió que sus acciones podrían ayudar a la defensa.“Reconozco que la congresista Waters le pudo haber ayudado en algo en una apelación, que podría resultar en la anulación de todo este juicio”, dijo Cahil cuando concluyeron los argumentos finales y el jurado comenzó a deliberar.Estudiantes protestan en Minneapolis contra la brutalidad policial mientras el jurado en el juicio por George Floyd inicia de su deliberación; el 19 de abril de 2021."Pueden creerle a sus ojos": los argumentos finales en el juicio contra Chauvin"Su nombre era George Perry Floyd Jr. y nació el 14 de octubre de 1973 en Fayetteville, Carolina del Norte". Así arrancó el fiscal Steve Schleicher su argumento final en el juicio por George Floyd, el hombre negro asfixiado por un agente en Minneapolis el pasado mes de mayo y cuyo juicio encara este lunes su recta final con la deliberación del jurado.La solemne apertura de Schleicher fue un adelanto del argumento final de la fiscalía, que intentó recordarle al jurado por qué las acciones de Derek Chauvin, el exagente acusado de matar por asfixia a Floyd, merecen un veredicto de culpabilidad y apeló a su humanidad, recordando que la víctima tenía una familia. “Este no es el juicio de George Floyd. Él no está siendo juzgado aquí", señaló el fiscal."Este caso se llama 'estado de Minnesota contra Derek Chauvin'; no se llama 'estado de Minnesota contra la Policía", aclaró Schleicher ante el jurado durante los alegatos finales de este juicio. En sus argumentos, el fiscal dijo que ser policía es "una profesión noble", pero que Chauvin "traicionó su placa y todo lo que representaba" cuando presionó el cuello de Floyd con su rodilla durante nueve minutos y 29 segundos."Tenía que saberlo", añadió Schleicher, enfatizando la cantidad de tiempo que Chauvin hincó su rodilla en el cuello de Floyd, manteniéndola la presión incluso después de que llegara la ambulancia. “No fue una vigilancia policial, fue innecesario, fue gratuito y lo hizo a propósito. No fue un accidente”, agregó el fiscal."El acusado está siendo juzgado no por ser quién era, sino por lo que hizo", dijo Schleicher, señalando una foto de Chauvin con la rodilla en el cuello de Floyd. "Sabía hacerlo mejor, simplemente no lo hizo", añadió el fiscal, que recordó que no se trataba "de un enjuiciamiento, sino del acusado".El abogado defensor de Chauvin comenzó su argumento recordando al jurado que se presume que su cliente es inocente de los cargos que enfrenta y que la fiscalía debe probar su caso más allá de toda duda razonable."Se presume que es inocente de estos cargos y esta presunción permanece durante el transcurso del juicio, la presentación de la evidencia, durante el curso de sus deliberaciones, hasta que el estado haya probado su caso más allá de toda duda razonable", señaló el abogado Eric Nelson. "No hay absolutamente ninguna evidencia de que el oficial Chauvin aplicara fuerza ilegal de manera intencional y deliberada", agregó."Se trata de agentes que hacen su trabajo en una situación muy estresante, según su formación, según las políticas del Departamento de Policía de Minneapolis", dijo. "Y es trágico, es trágico", continuó, en la primera vez que la parte de Chauvin demostró algún tipo de empatía sobre el suceso.Nelson alegó que Chauvin no tenía la intención de lastimar a Floyd, y señaló que los oficiales que lo arrestaron pidieron una ambulancia dos veces mientras le mantenían retenido.Michael Wilson, a la izquierda, de Minneapolis, abraza a Phoenix Robles, de la ciudad de Nueva York, cerca de un mural en el sitio donde George Floyd fue asesinado, el domingo 18 de abril de 2021, en Minneapolis."Toda la evidencia muestra que Chauvin pensó que estaba siguiendo su entrenamiento. De hecho, estaba siguiendo su entrenamiento. Estaba siguiendo las políticas del Departamento de Policía de Minneapolis. Fue entrenado de esta manera. Todo demuestra una falta de intención. No hay absolutamente ninguna evidencia de que el oficial Chauvin haya aplicado intencionalmente una fuerza ilegal", argumentó.La defensa le dijo a los miembros del jurado que consideraran la "totalidad de circunstancias y hechos" conocidos por el exoficial al considerar si un "oficial razonable" habría restringido a Floyd de la forma en que lo hizo."El análisis adecuado es tomar esos nueve minutos y 29 segundos y ponerlos en el contexto de las circunstancias de un oficial de policía razonable", alegó Nelson al discutir si el uso de la fuerza de Chauvin estaba justificado. “Los nueve minutos y 29 segundos ignoran los 16 minutos y 59 segundos anteriores”, agregó el abogado defensor.Nelson expuso el momento en que forcejearon para llevar a Floyd al coche patrulla: "La inutilidad de sus esfuerzos se hizo evidente. No pudieron meterlo en el auto. Tres policías de Minneapolis no pudieron hacer que se subiera al automóvil. Ellos mismos están experimentando eso, esa oleada de adrenalina. Un oficial de policía razonable experimentará esa oleada de adrenalina y, nuevamente, equilibrará todas las pruebas entre sí", argumentó.Nelson puso especial énfasis en lo que sucedió antes de que Floyd fuera inmovilizado contra el pavimento: “Ni un solo experto en uso de la fuerza que testificó, ni un solo oficial de policía que testificó, dijo que nada hasta este momento de que fuera ilegal o irrazonable".En su refutación de los argumentos finales de la defensa, el fiscal especial Jerry Blackwell dijo a los miembros del jurado que él sería el último abogado que hablaría con ellos y que no "tardaría demasiado".En los momentos finales de su refutación, Blackwell le dio la vuelta al argumento de la defensa de que George Floyd murió debido a que su corazón era más grande de lo normal, entre otros problemas de salud."La razón por la que George Floyd está muerto es porque el corazón del señor Chauvin era demasiado pequeño", dijo Blackwell."Al final, realmente no es tan complicado... pueden creerle a sus ojos", sentenció Blackwell.A lo largo del juicio, que empezó el pasado 29 de marzo, la Fiscalía ha argumentado que Floyd murió por la asfixia provocada por la presión de la rodilla de Chauvin, mientras que la defensa ha argüido que su muerte fue por otros motivos, como enfermedades subyacentes, la presión alta, el consumo de opiáceos y el estrés del momento, entre otros.Tensión agravada en Minneapolis tras la muerte de Daunte WrightDesde el inicio del juicio hace 22 días, al menos 64 personas han perdido la vida a manos de la policía. Más de la mitad de las víctimas fueron personas negras o latinas, según un recuento recopilado por el diario The New York Times.De las 64 muertes (tres diarias de promedio), al menos en 42 estuvieron involucradas personas acusadas de empuñar armas de fuego. En más de una docena de estos incidentes hubo enfrentamientos con personas que sufrían problemas o una crisis mental. Y al menos 10 surgieron cuando la policía respondió a una denuncia por violencia doméstica. La mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años y cuatro eran adolescentes.La muerte con mayor impacto social fue la de Daunte Wright, un hombre negro de 20 años que fue disparado fatalmente por una policía en Brooklyn Center, a menos de 10 millas del tribunal donde se juzga al agente Derek Chauvin por asfixiar a George Floyd. Este incidente elevó la tensión en Minneapolis, donde este lunes se inicia la fase final del proceso judicial con los argumentos de Fiscalía y defensa.Más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y de nueve departamentos estatales y locales de policía se han desplegado para blindar esta ciudad en Minnesota ante el temor a nuevas protestas violentas.Para que Chauvin sea condenado, los 12 miembros del jurado deben alcanzar un veredicto unánime en alguno de los cargos de los que se le acusa.El exagente está imputado por los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Chauvin, de 45 años, se ha declarado inocente de todos los cargos.Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a cuatro años de cárcel por el tercero.Los alegatos finales de la defensa y de la acusación comenzaron este lunes y, posteriormente, los miembros del jurado se aislarán y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a un fallo. El veredicto podría llegar en horas, días o semanas. Se espera que el presidente Joe Biden pronuncie comentarios después de que el jurado del juicio por asesinato de Derek Chauvin emita un veredicto, según varios funcionarios de la administración.Facebook comunicó este lunes que planea limitar las publicaciones que contienen información errónea y discursos de odio relacionados con el juicio para tratar evitar que disturbios en el mundo real.Desde 2013, con una ligera caída debido a la pandemia, alrededor de 1,100 personas han sido asesinadas cada año por policías, según las bases de datos compiladas por Mapping Police Violence, un grupo de investigación y defensa que examina todos esos asesinatos, incluidos los no policiales. muertes relacionadas con armas como la de George Floyd.