Ganadores del Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad 2022

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció los ganadores del Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad 2022, también conocido como «Lotería de visas Green Card (Tarjeta Verde)».El programa beneficia a más de 55.000 personas por año, lo que permite a los ganadores solicitar visas desde países con niveles más bajos de inmigración a EE.UU.El programa de este año adquirió un nuevo significado cuando el presidente Joe Biden anuló las restricciones impuestas por el expresidente Donald Trump. En 2017, Trump realizó una serie de acciones destinadas a impedir que personas de países de mayoría musulmana llegaran a Estados Unidos. La que finalmente entró en vigor, la Proclamación Presidencial 9645, impuso distintos niveles de restricciones a los extranjeros de ocho países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Somalia y Yemen.En su primer día como presidente, Biden emitió una nueva proclamación presidencial – «Poniendo fin a las prohibiciones discriminatorias de entrada a Estados Unidos» – que puso fin a las restricciones bajo la Proclamación presidencial 9645.«De conformidad con la proclamación del presidente Biden, el Departamento de Estado llevará a cabo una revisión para asegurar que las personas cuyas solicitudes de visa de inmigrante fueron denegadas sobre la base de la suspensión y restricción de entrada impuestas por la PP 9645 o 9983 puedan ver reconsideradas sus solicitudes», dice la Oficina de Asuntos Consulares del departamento, que maneja las visas, en su sitio web.Según los datos del Departamento de Estado, a decenas de miles de solicitantes de visas de inmigrante, incluidos los solicitantes de visas de diversidad, se les negaron visas en los años fiscales 2017, 2018 y 2019 bajo la política de la administración Trump.Los participantes de la lotería de visas pueden verificar el estado de su solicitud en el sitio web de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento.¿Qué es el Program de Visas de Diversidad?El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad otorga a hasta 55.000 personas por año una visa para una green cardo tarjeta verde, que otorga la residencia permanente en Estados Unidos y es un camino hacia la ciudadanía.Quienes se oponen a la inmigración se quejan de que el programa traslada gente a Estados Unidos para competir por puestos de trabajo, e incluso los partidarios de la inmigración reconocen que el programa no adapta a los solicitantes a las necesidades de Estados Unidos.Las visas se otorgan por selección aleatoria en países seleccionados a personas calificadas con el fin de promover la inmigración de países con bajos niveles de inmigración a EE.UU.¿Como funciona?Las personas en países que, según una fórmula, tienen un nivel de inmigración lo suficientemente bajo a EE.UU. pueden solicitar las visas en ciertas épocas del año. La mayoría de los beneficiarios de la lotería viven fuera de EE.UU., pero algunos están legalmente en el país con otras visas.De acuerdo con la fórmula establecida por la ley, los países que han tenido más de 50.000 nativos inmigrados a Estados Unidos en los últimos cinco años no son elegibles.Las visas se distribuyen más por regiones: África, Asia, Europa, América del Norte (excepto México), Oceanía, América del Sur, México, América Central y el Caribe. El programa está a cargo del Departamento de Estado.Si bien las personas se seleccionan al azar para las visas, aún deben cumplir con los requisitos de seguridad y elegibilidad que todos los inmigrantes deben aprobar para obtener sus visas.Los beneficiarios de diversidad específicamente también deben tener al menos educación secundaria o equivalente y deben haber tenido al menos dos años de experiencia en un trabajo que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia dentro de los cinco años posteriores a la fecha de la solicitud. También deben ser admisibles para EE.UU. –las categorías de inadmisibilidad para EE.UU. incluyen en general conexiones con el terrorismo.El proceso también incluye una entrevista en persona.«Para inmigrar, los seleccionados para la visa de diversidad deben ser admisibles en Estados Unidos», dice un folleto de información del Departamento de Estado para los solicitantes. «El DS-260, la Solicitud de Registro de Extranjero y Visa de Inmigrante en Línea, electrónicamente, y el agente consular, en persona, le harán preguntas sobre su elegibilidad para inmigrar bajo la ley de Estados Unidos. Estas preguntas incluyen temas penales y relacionados con la seguridad».¿Cómo comenzó?El programa fue establecido en un proyecto de ley aprobado en 1990 conocido como Ley de Inmigración. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, entonces congresista de Nueva York, fue uno de los 31 copatrocinadores de la versión del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, encabezada por el entonces congresista Bruce Morrison, demócrata de Connecticut.A Schumer se le atribuyó el concepto de otorgar visas a países con bajas tasas de admisión a EE.UU., que él desarrolló en un proyecto de ley diferente que patrocinó y que se incorporó a la ley más amplia.Morrison también promovió el proyecto de ley como una forma de legalizar a los inmigrantes irlandeses, según un informe de 1990 en The New York Times y un análisis del desarrollo del programa del grupo NumbersUSA, que aboga por recortes drásticos en la inmigración en general.El proyecto de ley final fue aprobado por el Senado con 89 votos a favor y 8 en contra, y por la Cámara de Representantes, con 264-118.