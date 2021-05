¡Gancho al hígado! Figueroa deja a 'Pantera' Nery en la lona

El 'Heartbreaker' rompió más que corazones el sábado en Carson al conectar un tremendo gancho al hígado sobre el mexicano para quitarle el invicto y su título supergallo.Brandon 'Heartbreaker' Figueroa acabó con el mexicano Luis 'Pantera' Nery gracias a que conectó un demoledor gancho en el séptimo round del pleito celebrado en Carson, California para proclamarse nuevo campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo.Previo al nocaut, Figueroa cumplió con su palabra de ir al frente en todo momento y aunque por momentos su estrategia parecía no funcionarle dado que era el peleador más alto, el 'Rompecorazones' no aflojó.Nery conectó golpes de poder que parecían hacer daño, pero la juventud y la condición física de Figueroa le permitió aguantar y contestar con el mismo poder.Para el séptimo round, Brandon aprovechó un acalorado intercambio para conectar un gancho de zurda al hígado del entonces campeón y mandarlo a la lona.El 'Pantera' Nery se quedó en la lona con muecas de dolor y a pesar de su esfuerzo para incorporarse no pudo vencer la cuenta del réferi.De esta forma, el menos favorito Brandon Figueroa sorprendió a propios y extraños, le quitó el invicto al mexicano y se llevó su faja mundial supergallo verde y oro, la cual sumó al cinto 'regular' que ya tenía por parte de la AMB.