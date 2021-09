Gavin Newsom Sigue siendo gobernador de california

Qué hizo el gobernador Newsom para sobrevivir a una revocación y cómo influye en los demócratas

Analistas políticos consultados coinciden en que la agenda demócrata está ligada al resultado del referendo para revocar el mandato del gobernador de California. Lo ven como un respaldo de su manejo de la pandemia, la economía, la desocupación militar en Afganistán y para las próximas elecciones.La virtual victoria de Gavin Newsom en el referendo que preguntaba si debía salir o permanecer en la gubernatura de California es considerada por expertos como un paso importante para los demócratas en las elecciones de medio término de 2022, en las cuales estarán en juego 34 curules del Senado y todas las del Congreso. Además, creen que influye favorablemente la agenda de ese partido político y hasta la campaña de reelección de Joe Biden (si es que ocurre).El ‘no’ a la pregunta de si Newsom debía ser destituido había recibido 5,840,283 votos o el 63.9 % del total, poniéndolo como el virtual triunfador de la jornada, cuando el Departamento de Estado de California había contabilizado la totalidad de los sufragios la mañana de este miércoles. Las autoridades electorales tienen un plazo de 30 días para verificar las boletas y el resultado final se tendría hasta el 22 de octubre, lo cual validaría el amplio margen en el conteo preliminar.“Esta elección es el inicio de la campaña electoral de 2022 (las elecciones de medio término) y de 2024 (la posible reelección de Biden)”, señala Raúl Hinojosa, profesor asociado de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), antes de conocerse los resultados preliminares. “Una victoria de Newsom sería una victoria para Biden y los demócratas en general por las elecciones que vienen, que serán un referendo contra el Trumpismo”, agregó el académico.Newsom se enfrentó a 46 desconocidos y quien más oportunidades tuvo de ganarle fue el republicano Larry Elder, un conductor conservador que el presidente Biden tachó de ser “un clon de Donald Trump” en un evento en Los Ángeles. No fue el único demócrata de alto perfil que respaldó al gobernador californiano. La vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Barack Obama, así como los excandidatos presidenciales Hillary Clinton, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, también lo apoyaron.Raphael Sonenshein, director ejecutivo del instituto Path Brown de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, dice que estos líderes demócratas fueron la “cereza del pastel” en una exitosa campaña política. “Si Newsom gana fue por la unificación de su partido que estuvo detrás de él”, dijo el experto a este medio. “Hizo el trabajo político básico”.A decir de Sonenshein, un derrota habría representado “una catástrofe en la moral demócrata” y un reto en la carrera para ganar la mayor cantidad posible de puestos en el Congreso el año próximo. “Biden está usando esta elección porque es muy difícil para los presidentes que su partido venza en las elecciones de medio término. Si logra motivar a California, lo puede hacer a nivel nacional”, señaló.En efecto, históricamente el partido del presidente pierde escaños en las elecciones intermedias.Miguel Tinker Salas, profesor de historia del Pomona College de California, coincide en que la posible victoria del gobernador de California es simbólica y muy importante “porque ocurre en el contexto de la elección de Joe Biden, de la salida militar de Afganistán y el manejo de la pandemia”.“Esta elección tiene un impacto a nivel nacional. No solo sobre la política de Newsom, sino que podría castigar a quienes no han atendido las demandas sociales”, dijo Tinker Salas.Para los simpatizantes de Newsom, este ejercicio democrático fue una pérdida de tiempo que no les dejó más remedio que tomarla como una oportunidad para demostrar que el Trumpismo no tiene fuerza en California. Pero quienes piden esta destitución lo consideraron el momento oportuno para darle un portazo a los demócratas que gobiernan en el estado desde 2011 y que -a su parecer- han generado una crisis económica, de vivienda, sanitaria, educativa y de seguridad.La principal queja fue el manejo de la pandemia (aunque California tiene una de las tasas de vacunación más elevada y lideró el cierre de negocios, que expertos consideraron apropiado para minimizar los contagios, ante la falta de liderazgo en la Casa Blanca) y los golpes a la economía por las restricciones."Tenemos un aumento de la delincuencia, un aumento de las personas sin hogar, un aumento escandaloso en el costo de vida, la disminución de los estándares de las escuelas públicas", dijo Larry Elder en el cierre de su campaña el lunes. “Tenemos cinco estaciones del año en California: la quinta es la de incendios. Y eso se debe a la mala gestión de nuestros bosques”, agregó el aspirante.Tinker Salar coincide que los contrincantes de Newsom pusieron en evidencia las “contradicciones” en California, considerada la quinta economía más grande del planeta, sobre todo por el alto costo de vida. Para este profesor, la inminente permanencia del demócrata en el poder debe ser además una oportunidad para “rectificar” las políticas que no han hecho lo suficiente para cerrar “una brecha social muy abierta”.El voto latino en esta contiendaBiden y Newsom encabezaron un concurrido mitin político en Long Beach el lunes, que contrastó con un modesto evento organizado por Elder. Algunos creen que debió tener a su lado a Trump y a otras figuras republicanas para tratar de igualar la contienda. Pero no fue así.El presidente Biden advirtió que estaban en juego las acciones para contrarrestar la pandemia, velar por los derechos reproductivos y combatir el cambio climático. Se refirió a Elder como “el clon de Donald Trump” y le preguntó a la multitud: “¿Se lo imaginan siendo gobernador de este estado?”. Al unísono, los presentes respondieron: “¡Noooo!”.El 63.4% del electorado californiano votó por Biden en la pasada votación presidencial, casi lo doble de lo que obtuvo Trump, un triunfo que puso 55 votos electorales en su bolsillo.“Los ojos de la nación están puestos en California”, advirtió Biden el lunes, subrayando que el voto revocatorio "va a repercutir en todo el país y... en todo el mundo".Los demócratas unieron filas porque Newson es el segundo gobernador californiano de ese instituto cuya destitución es sometida a votación en una jornada especial que costó varios millones de dólares. Al primero, Gray Davis, le fue mal: perdió en 2003 y fue reemplazado por el republicano Arnold Schwarzenegger, quien gobernó durante dos períodos hasta 2011. Solo cuatro gobernadores han pasado por esta prueba de fuego en la historia del país.Expertos consideran que esta jornada electoral también ha servido para medir otro legado negativo de Trump: reclamar falsamente que hubo fraude cuando el voto no les favoreció. El expresidente republicano, quien sigue sin reconocer su derrota en noviembre pasado, afirmó sin aportar pruebas que el referendo estuvo amañado. “En cualquier caso, nada importa porque las elecciones de California están totalmente manipuladas”, dijo en un comunicado.En el cierre de su campaña, Elder pidió a sus partidarios que usaran un formulario en internet para denunciar supuesto fraude. El sitio afirmó (un día antes de que se contaran los votos) que había “detectado fraude” en los “resultados” de la elección de destitución."Los análisis estadísticos utilizados para detectar fraudes en elecciones celebradas en países del tercer mundo (como Rusia, Venezuela e Irán) han detectado fraude en California, lo que ha dado como resultado que el gobernador Gavin Newsom sea reinstalado como gobernador”, se leía en el portal.Más tarde, la página electrónica cambió su declaración por la siguiente: "La integridad electoral debería ser un ideal estadounidense universalmente aceptado. Desafortunadamente, hay casos en los que se cuestiona dicha integridad. Si ha experimentado alguna irregularidad, interferencia o intimidación mientras votaba, háganoslo saber llenando el breve formulario a continuación".Cuestionado al respecto, el profesor Raúl Hinojosa lo considera una reacción ahora típica de los candidatos republicanos. “Vemos el argumento de que ninguna elección que pierden los republicanos es legítima”. Este catedrático espera que estos reclamos se diluyan en otras votaciones.“Lo que comenzó como un intento de los republicanos por sacar a un demócrata se convirtió en un movimiento que está ayudando a los demócratas y pone en ridículo las posturas republicanas”, dijo.Las encuestas publicadas en las últimas semanas muestran preferencias distintas de los hispanos sobre mantener o destituir a Newsom. Un sondeo de agosto encontró que tenían un dividido 50%-50%. Pero otros análisis hechos concluyen que alrededor del 66% se oponían a la revocación.Sonenshein, director del Instituto Path Brown, duda que el voto hispano en esta contienda defina el camino hacia una reforma migratoria que legalice a 10.5 millones de indocumentados, aunque cree que sí será tomado en cuenta “porque los latinos son muy importantes para el partido Demócrata”.