Giannis se carga los Bucks al hombro para ganar el Juego 5

El 'Greek Freak' anduvo suelto en la duela de los Suns; su show tuvo de todo: tapones espectaculares, asistencias, y clavadas para un total de 32 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.Losdieron un golpe de autoridad al ganar elde las Finales de laen casa de lospor marcador de 119-123 y así regresar la serie a casa el próximo martes.A pesar de que los Suns arrancaron con una ligera ventaja y un gran ímpetu, motivados por su gente, los Bucks no tardaron en equilibrar la balanza del marcador.La solidez defensiva de Milwaukee --junto con la imparable fuerza defrente al tablero, apoyado por el feeling y la puntería de Khris Middleton en momentos clave-- resistió los embates de Booker y compañía.Para el último cuarto, las cosas lucían relativamente parejas en el marcador, ya que un máximo de 10 puntos separaba a los Bucks de la victoria. Sin embargo, en lo anímico, los visitantes lucieron mejor, pues capitalizaron los rebotes que el rival no supo anotar en momentos importantes., de partido discreto, intentó reanimar la llama de unos Suns que, a pesar del gran momento de Devin Booker, se desinflaban cada que erraban desde la pintura y veían como el enemigo no perdonaba.Con poco más de un minuto de juego, la Phoenix Suns Arena se encendió con un triple de Booker que dejaba la pizarra en 117-120; lo más cerca que los de casa habían estado de empatar el partido.Cuandopudo haber disparado,le robó el balón, escapó y sirvió a Giannis, quien reventó el tablero para sentenciar la dramática victoria.