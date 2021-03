Gobernador elimina restricciones contra COVID

A partir del lunes, se eliminaron los límites a las reuniones de grupos y se permitirá que bares y restaurantes reanuden la venta de alcohol después de las 11 p.m.

El gobernador Henry McMaster anunció el viernes por la tarde, marcando el fin de las restricciones impuestas el año pasado para hacer frente a la pandemia de coronavirus en curso a la que se ha atribuido más de 8.000 muertes en Carolina del Sur.Después de alcanzar su punto máximo en enero, los nuevos casos de COVID-19 han disminuido en Carolina del Sur y otras partes de la nación en las últimas semanas a medida que comenzaron las vacunas."Con la propagación del virus disminuyendo constantemente en todo el país y más de los habitantes de Carolina del Sur más vulnerables siendo vacunados todos los días, creo que estas medidas de seguridad limitadas y específicas ya no son necesarias", dijo McMaster en un comunicado de prensa el viernes por la tarde.En una entrevista la semana pasada con The Greenville News, el gobernador republicano dijo que estaba ansioso por "eliminar todas estas restricciones de todo lo que podamos".Pero McMaster también dijo que las empresas y los residentes deben permanecer atentos a seguir las pautas para evitar la propagación del COVID-19, un punto que enfatizó nuevamente en un comunicado de prensa el viernes por la tarde."Todo el mundo debería entender que llevaremos máscaras con nosotros y nos lavaremos las manos y nos mantendremos separados, mantendremos las ventanas abiertas, tomaremos la mayor cantidad de aire fresco, ventilaremos los edificios.Durante un aumento en los casos de COVID-19 en julio, McMaster ordenó a los 8,000 restaurantes, bares, cervecerías y establecimientos similares del estado que dejaran de servir alcohol a las 11 p.m. cada noche.A principios de agosto, se permitió que los cines, arenas, estadios y otros lugares y eventos, como festivales y desfiles, se limitaron a no más de 250 personas, y los que asistieron debían usar máscaras.A los propietarios de negocios, organizadores de eventos y ligas de fútbol de escuelas secundarias se les permitió obtener exenciones a los límites de asistencia al demostrar su capacidad para cumplir con los procedimientos y protocolos federales y estatales sobre el coronavirus.Si bien ya no es obligatorio, los funcionarios estatales instan a una asistencia limitada del 50% del límite de ocupación publicado del espacio para eventos o de menos de 250 personas. También se fomenta el uso de máscaras, el distanciamiento social y seguir pautas de COVID-19.La orden del Gobernador va en contra de las advertencias del CDC que instan a no relajar las restricciones contra el COVID-19.