Gobernador prohibe mandatos locales para uso de mascaras

Escuelas de Carolina del Sur, los gobiernos locales ya no pueden imponer mandatos de máscara, órdenes del gobernadorEn una decisión con amplias implicaciones políticas y de salud pública para las jurisdicciones de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster emitió el martes una orden ejecutiva que evita que los distritos escolares y los gobiernos locales requieran que los estudiantes o residentes usen cubiertas faciales.La orden, firmada a última hora de la tarde del martes, permite a los padres de los estudiantes optar por no cumplir con los requisitos de máscara impuestos por los distritos escolares, invalida cualquier mandato de máscara del gobierno local basado en el estado de emergencia del gobernador relacionado con COVID-19 y prohíbe preventivamente que cualquier jurisdicción haga pruebas. de la vacunación es un requisito previo para recibir servicios gubernamentales o ingresar a cualquier edificio público."Con la vacuna COVID-19 disponible y el número de casos disminuyendo, no permitiré que los gobiernos locales utilicen la declaración del estado de emergencia como una razón para implementar o mantener los mandatos de las mascarillas", dijo McMaster en un comunicado. “Todo el mundo sabe lo que debemos hacer para mantenernos a salvo, incluido el uso de una máscara si corres el riesgo de exponer a otros, pero debemos dejar atrás la época en que los gobiernos dictan cuándo y dónde se requiere que los habitantes de Carolina del Sur usen una máscara. Mantener el status quo ignora todos los grandes avances que hemos logrado ".La medida del gobernador se produce dos semanas después de que calificara de "ridículo" que los distritos escolares obligaran a los estudiantes a usar máscaras en el aula. El gobernador se ha opuesto firmemente a imponer un mandato de máscara en todo el estado durante la pandemia de coronavirus, pero anteriormente había permitido que las jurisdicciones locales establecieran sus propias reglas de enmascaramiento.El Departamento de Educación de Carolina del Sur actualmente requiere que los estudiantes y el personal de las escuelas públicas de Carolina del Sur usen una cubierta facial al ingresar a un edificio escolar, mientras se mueven por los pasillos, durante la recogida y devolución y cuando el distanciamiento social no es posible.“Sabemos desde hace meses que nuestras escuelas son algunos de los lugares más seguros cuando se trata de COVID-19”, dijo McMaster el martes. “Dado que cada adulto en nuestro estado tiene la oportunidad de recibir una vacuna, va en contra de toda lógica continuar obligando a nuestros hijos, especialmente a los más pequeños, a usar máscaras en contra de los deseos de sus padres. Si un niño usa o no una máscara en la escuela es una decisión que debe dejarse únicamente en manos de los padres del estudiante ".Según la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur, seis condados de Carolina del Sur y 40 municipios tienen actualmente mandatos de máscaras. Eso es menos que 12 condados y 42 municipios en marzo, dijo el portavoz de EMD Derrec Becker.El Distrito Escolar Lexington-Richland 5 se convirtió la semana pasada en el primer distrito del estado en oponerse a la guía de enmascaramiento del Departamento de Educación del estado. A partir del martes, se “recomienda encarecidamente” a los estudiantes y al personal de ese distrito, pero no se les exige, que usen máscaras en la escuela.El portavoz de educación Ryan Brown dijo que todos los distritos, con la excepción de Lexington-Richland 5, continuaron exigiendo el uso de máscaras a partir del martes por la mañana.