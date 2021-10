Gobernadora de NY promulga ley que protege a indocumentados de coerción y extorsión

A partir del lunes los inmigrantes indocumentados que viven en el estado de Nueva York están protegidos ante la ley de los delitos de coerción y extorsión por carecer de documentos de permanencia legal en Estados Unidos, faltas que antes no se castigaban.A partir del lunes los inmigrantes indocumentados del estado de Nueva York están protegidos ante la ley de coacciones y extorsiones por carecer de documentos de permanencia legal en Estados Unidos.“Aplica al estándar legal de extorsión o coerción a una persona que amenaza con denunciar el estado migratorio de otra persona”, indica un comunicado de la gobernación.La iniciativa (S.343-A / A.3412-A), aprobada por ambas cámaras de la Asamblea, fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul. “Las amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona pueden actualmente ser tratadas como un delito en casos de trata laboral y trata sexual”, precisa un comunicado.Antes, este tipo de hechos no se trataban ni siquiera como posibles delitos, dejando a los indocumentados a merced del abuso y de un sinnúmero de situaciones, incluso en riesgo de perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos."Nueva York se basa en el arduo trabajo y la determinación de generaciones de inmigrantes, y necesitamos apoyar a las personas que están tratando de construir una vida mejor para ellos y sus familias", dijo la gobernadora Hochul al promulgar la ley."Esta legislación protegerá a los neoyorquinos de los malos actores que utilizan la extorsión o la coacción debido a su estado migratorio, y hará que nuestro estado sea más seguro contra amenazas e intimidación viles", agregó.De qué se trataLa nueva herramienta legal permite a los fiscales de Nueva York “procesar los esfuerzos para chantajear a una persona amenazando con provocar un proceso de deportación, incluso cuando no esté relacionado con el tráfico laboral o sexual”, explicó la gobernación del estado.Medidas similares han sido aprobadas y promulgadas en California, Colorado, Maryland y Virginia.A diferencia de otros estados, la nueva ley de Nueva York se basa en una legislación modelo recomendada por el Instituto de Liderazgo Público titulada ‘Ley para prevenir la extorsión de inmigrantes’."Para un inmigrante indocumentado que huyó del peligro en su país de origen, ser denunciado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puede ser una sentencia de muerte, pero lamentablemente, demasiadas personas están dispuestas a aprovecharse de nuestros vecinos más vulnerables amenazando con revelar su estatus migratorio para explotarlos de alguna manera”, dijo la senadora demócrata Anna M. Kaplan, una de las autoras del proyecto."Esta legislación abre nuevos caminos en los esfuerzos continuos de Nueva York para proteger a los inmigrantes indocumentados que pueden ser algunos de los residentes más vulnerables de nuestro estado”, dijo la asambleísta Michaelle C. Solages.Esta legislación “protegerá ante la ley a los neoyorquinos indocumentados de la extorsión y la coerción. Las amenazas arbitrarias de deportación son extremadamente dañinas para los neoyorquinos que intentan alimentar a sus familias y darles a sus hijos una vida mejor, y los apoyamos, hoy y siempre", apuntó.Detalles de la leyLa iniciativa promulgada por Hochul explica que la extorsión y la coerción implican obligar a una persona a entregar una propiedad o participar o abstenerse de participar en otras conductas mediante la intimidación, incluida la amenaza de presentar cargos penales contra ellos.Ante tal escenario, la nueva ley modificó las definiciones de "extorsión" y "coerción" para incluir también "la realización de amenazas con tales fines para causar procedimientos de deportación que se entablarán contra una persona”.Entre los cambios, se establecieron grados de gravedad del delito de coerción y extorsión a efecto que la justicia pueda condenar a un responsable de cometer estos actos y proteger a las víctimas.Los autores del proyecto también señalaron que, la nueva ley evita el chantaje. Y los responsables de este delito enfrentarán cargos criminales.