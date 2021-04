Gobierno de Biden aclara que no existen acuerdos nuevos de seguridad con México, Honduras y Guatemala

El Gobierno de Joe Biden aclaró que no hay nuevos acuerdos de seguridad con México, Guatemala y Honduras para movilizar soldados y policías como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular, y destacó en cambio la importancia del trabajo conjunto para afrontar ese fenómeno y atender sus causas.El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, aclaró ante un subcomité de la Cámara de Representantes que la Administración del presidente Joe Biden no ha firmado algún convenio de ese tipo.“No se han celebrado acuerdos con los Gobiernos en materia de seguridad fronteriza “, respondió Zúñiga ante una pregunta del congresista hispano Joaquín Castro.El legislador de Texas dijo haber sido informado previamente por el Departamento de Estado de que las versiones sobre los presuntos acuerdos no eran exactas y señaló la inquietud que generó entre organizaciones de derechos humanos el posible uso de policías y militares para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados.Zúñiga aclaró así un anuncio hecho el lunes por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien indicó que EE.UU. había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilizaran a miles de militares y policías en sus fronteras.Un día después de las afirmaciones de Psaki, México respondió que desde hace “más de un mes” había desplazado a 12,000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad. A su vez, Guatemala y Honduras negaron haber suscrito un nuevo convenio.El enviado de EE.UU., quien visitó recientemente El Salvador y Guatemala, destacó que en lo que sí están de acuerdo con esos países es en la importancia de “seguir trabajando juntos y colaborando para gestionar la migración, de manera que mejore la seguridad de cada país, y permita a los Gobiernos aplicar la ley en sus fronteras como lo hace Estados Unidos”.Para Zúñiga, el flujo actual de migrantes desde Centroamérica “es parte de un patrón recurrente” que impulsa a la migración masiva, entre cuyas causas identificó la inseguridad, la falta de oportunidades y la búsqueda de una vida mejor.