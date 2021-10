Gobierno de Biden se alista para restablecer el programa 'Quédate en México'

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado difundido el jueves que está tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial "que nos obliga a reimplantar el MPP de buena fe". Todo depende de si México acepta recibir en su territorio a solicitantes de asilo.Después de haber perdido en agosto una batalla legal, la Administración de Joe Biden se dispone a reimplantar a mediados de noviembre la política fronteriza de la era Trump conocida como Protocolos de Protección al Migrante(MPP), si el gobierno mexicano acepta que regresen a su territorio los solicitantes de asilo en EEUU, según una presentación judicial a última hora del jueves.El presidente Biden había puesto fin a esta política del gobierno anterior, conocida también como "Quédate en México", alegando que era inhumana debido a la violencia que enfrentaban los migrantes que esperaban en México para sus audiencias judiciales.En abril, Texas y Missouri demandaron al gobierno de Biden por la suspensión del programa, y en agosto un tribunal de distrito en Texas ordenó que se restableciera el controvertido programa, culpando a la Casa Blanca de terminar la política de forma indebida. La Corte Suprema avaló la decisión del tribunal obligando a los funcionarios de Biden a reinstaurar la política.En un comunicado a última hora del jueves, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que está "tomando las medidas necesarias para cumplir de buena fe con la orden judicial que nos obliga a reimplantar el MPP".En el tiempo que estuvo vigente, entre finales de enero de 2019 y principios de marzo de 2021, el MPP regresó a México a más de 68,000 solicitantes de asilo que se entregaron en la frontera de Estados Unidos tras huir de sus países debido principalmente a la pobreza, violencia y el cambio climático.Para restablecer el MPP debe haber consentimiento de MéxicoEl programa, sin embargo, no podrá reanudarse sin el consentimiento de México, como reconoció el tribunal en su fallo."México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el retorno de individuos sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP", dijo el comunicado del DHS, también difundido por Twitter."Las discusiones con el Gobierno de México sobre cuándo y cómo se reimplementará el MPP están en curso", añadió el DHS.El gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere que los casos concluyan en general en un plazo de seis meses y que se garantice que los solicitantes de asilo tengan información oportuna y precisa sobre las fechas y horarios de las audiencias y un mejor acceso a la asesoría legal, así como exenciones para los migrantes vulnerables.Un alto funcionario mexicano declaró a Reuters que aunque se han mantenido conversaciones a través de un grupo de trabajo desde el fallo de la Corte Suprema de agosto, "no hay ninguna decisión en este momento", relativa a la restitución de MPP.Preocupación por la seguridad de los migrantesEste protocolo fue concebido por los funcionarios de Trump, en el marco de la llamada política de 'tolerancia cero', como una forma de evitar que quienes cruzan la frontera sean liberados en Estados Unidos y eviten la deportación en caso de perder sus casos de asilo.Los cruces fronterizos, en efecto, se redujeron de manera importante en los meses siguientes de comenzado el programa, pero defensores de los inmigrantes denunciaron la política, documentando cientos de violaciones, secuestros y otros abusos sufridos por los migrantes abandonados en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas.Biden suspendió el programa, aunque en su lugar dejó en vigor el llamado Título 42, una política implementada por Trump a principios de la pandemia de covid-19 que permite que la mayoría de los migrantes atrapados al cruzar la frontera sean expulsados rápidamente por razones de salud pública, sin ningún tipo de examen de asilo.Un funcionario del DHS dijo a Reuters que esa política continuará.México también ha expresado su preocupación por esta política, según informó el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtiendo que incentiva la repetición de cruces y pone en riesgo a los migrantes.Los cruces ilegales de la frontera se han disparado bajo el mandato de Biden, con un número récord de niños no acompañados y, en septiembre, la llegada de unos 15,000 migrantes, en su mayoría haitianos, a un campamento en Del Río, Texas.