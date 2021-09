Gobierno extiende validez de permisos de trabajo de TPS hasta finales del 2022

Miles de titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) no tendrán que preocuparse por la validez de sus permisos de trabajo ni por renovarlos n 2021. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que quienes estén registrados, la fecha de vencimiento de sus autorizaciones de empleo se extiende automáticamente hasta el 31 de diciembre del 2022.El beneficio aplica para los TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán. Se estima que unos 400,000 migrantes están registrados bajo este programa humanitario que ampara de la deportación y concede una autorización de empleo (EAD).El DHS dijo que la medida se tomó en respuesta a varias órdenes judiciales que restituyeron los programas que habían sido cancelados durante el gobierno anterior y luego restituidos.Los beneficiarios de TPS de los seis países cuyos permisos de trabajo fueron prorrogados automáticamente por otros 18 meses, "deben conservar su estatus siempre que continúen cumpliendo con todos los requisitos individuales de elegibilidad del programa", advirtió el gobierno."Según sea necesario, el DHS publicará información futura en el Registro Federal para asegurar su cumplimiento con cualquier orden judicial pertinente que se pueden emitir después de la fecha de este aviso", agregó el DHS.Prórroga automáticaDe acuerdo con el anuncio, la prórroga de la validez de los permisos de trabajo es "automática", señalaron abogados."Pero sólo para aquellos inmigrantes que estaban amparados y registrados bajo el programa", advirtió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). "Si la persona no estaba registrada en el TPS no recibe este beneficio".Guerrero dijo además que, "en ciertos casos las personas cuando vayan a renovar la licencia de conducir, el Departamento de Vehículos y Motores (DMV) le pedirá constancia de su estatus. Cuando presente el permiso de trabajo, notarán que la fecha está vencida y preguntarán a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) sobre el caso"."A veces no hay problema y la documentación emitida por la USCIS es suficiente, pero en ciertos casos la DMV exige un documento con fecha vigente. En estos casos he recomendado a clientes que tramiten una nueva autorización de empleo que incluya la fecha correcta de vencimiento. Solo que tendrán que pagar la tarifa de la USCIS", indicó.Cuidado si cometió una faltaEn el caso de beneficiarios del programa cuyas protecciones se encuentran vigentes pero cometieron faltas que los convierte en inadmisibles, "están en problemas y podrían revocarles la protección de deportación", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas)."Aunque tenga décadas de protección. Si cometió un crimen o salió del país son permiso y trata de regresar, puede recibir una Notificación de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración para que le inicien un proceso de deportación de Estados Unidos por violación al reglamento del TPS", añadió.El DHS dijo que los beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal y Sudán "pueden mostrar a sus empleadores una copia del anuncio de prórroga automática publicado en el Registro Federal" para argumentar la vigencia de su estatus migratorio en el país.El ministerio dijo además que en cuando los empleadores verifiquen la información por medio del programa de verificación I-9, corroborarán el dato."Un beneficiario bajo la designación de TPS para cualquiera de estos países que haya solicitado un nuevo EAD, pero que aún no haya recibido su permiso de trabajo, está cubierto por esta extensión automática siempre que el EAD que posee contiene una de las fechas de vencimiento enumeradas en la Tabla autorizada por la extensión automática", dijo el gobierno.