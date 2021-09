Gobierno propone crear oficina del defensor de los derechos de los inmigrantes detenidos

La nueva dependencia genera expectativas en la comunidad inmigrante, pero tanto abogados como activistas advierten que si bien el proyecto se ve atractivo, hay que esperar resultados favorables a corto plazo para evaluar el proyecto.El gobierno de Joe Biden quiere poner en funcionamiento este año una oficina del defensor de los inmigrantes detenidos, según un reglamento que detalla cómo operaría la nueva dependencia y que fue publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.Denominada Oficina del Sistema de Registros del Ombudsman de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés), la nueva dependencia recopilará y mantendrá registros relacionados con casos presentados por individuos o investigaciones sobre posibles violaciones de la ley, derechos individuales, estándares de conducta profesional, términos de contratos o políticas relacionadas con la detención migratoria, explica el documento.“Se trata de una noticia positiva porque da una luz de esperanza”, dijo Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Huston (Texas).“Nos suena bien y esperamos que los resultados por podremos apreciar pronto”.De qué se trataDe acuerdo con la propuesta de reglamento, el Ombudsman tendrá la autoridad para investigar a empleados o funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) “y cualquier personal contratado o subcontratado” por el DHS que participa en el proceso de detención de inmigrantes.El proyecto menciona que la nueva oficina “revisará y resolverá individualmente” quejas, y proporcionará supervisión independiente a inmigrantes detenidos en instalaciones del gobierno.Asimismo, explica que inspeccionará “términos de contratos” para centros de detención de inmigrantes, a la vez que reportará al Congreso “sobre los hallazgos” y problemas detectados y que violan los derechos de los inmigrantes.“Ya existe un órgano que evalúa los diferentes departamentos y dependencias del gobierno, pero tener un enfoque tan específico es un gran logro”, dice Nelson Castillo, un doctor en derecho migratorio que ejerce en Los Ángeles (California).“En toda profesión hay malas manzanas y hay que ponerle la lupa a toda estructura para asegurarse que trabaje bien y sacar todo lo malo”, agregó.Poderes del OmbudsmanEntre sus principales responsabilidades, la oficina del procurador de los derechos de los inmigrantes detenidos podrá establecer y administrar la dependencia de manera independiente, neutral y confidencial para “recibir, investigar, resolver, y proporcionar reparación, incluida la remisión”, explica el reglamento.También explica que la nueva dependencia estará encargada de establecer un “entorno accesible” y un proceso estandarizado con respecto a quejas “contra cualquier agente (funcionario y oficial) o empleado” de ICE o del CBP, o cualquier personal contratado, subcontratado o colaborador del DHS.La oficina, además, podrá llevar a cabo “inspecciones sin previo aviso de los centros de detención” incluidos aquellos que operan bajo mandato del Estado o sean administrados por empresas privadas subcontratadas por el gobierno.Durante y después de las inspecciones, el Ombudsman podrá revisar, examinar y hacer recomendaciones para abordar inquietudes o violaciones de los términos del contrato identificados en revisiones, auditorías, investigaciones oentrevistas a detenidos sobre instalaciones de detención de inmigrantes y servicios, añade el reglamento propuesto.Entre los compromisos también se incluye brindar asistencia a las personas afectadas por “una posible mala conducta, fuerza excesiva, o violaciones de la ley o estándares de detención por parte de los agentes (oficiales) del DHS u otro personal, sea contratado o subcontratado por el gobierno.Está bien, pero…La iniciativa del DHS fue bien recibida tanto por organizaciones como abogados de inmigración. “Pero hay que esperar si realmente funcionará”, dice Bárbara Hines, una ex profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Houston.“Hay otras iniciativas y departamentos del gobierno que fueron creadas para proteger los derechos de los inmigrantes, pero no hacen suficiente", indicó."Preferiría que el reduzca el número de cárceles, sobre todo las privadas, al tiempo que impulsa la creación de esta oficina para proteger los derechos de los inmigrantes”, añadió Hines.El proyecto asegura que las funciones realizadas Ombudsman serán complementarias a las funciones existentes dentro del DHS. Y que, para lograrlo, la nueva dependencia creará un sistema de registros “para recopilar y mantener datos relacionados con el individuo detenido, quejas o sobre personas en detención con respecto a posibles violaciones de la ley”.En la actualidad ICE tiene bajo custodia 23,445 inmigrantes detenidos en centros distribuidos a nivel nacional. Por su parte, la Patrulla Fronteriza ha llevado a cabo más de 1.5 millones de acciones entre el 1 de octubre y el 31 de julio de este año. La mayoría de los detenidos fueron deportados o expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42 por la pandemia del coronavirus o bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).Los Menores No Acompañados (UAC) son procesados bajo el amparo del Acuerdo Flores de 1997 y la Ley TVPRA (sobre prevención de tráfico humano).