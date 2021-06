Gobierno revoca autoridad de agentes para denegar beneficios de inmigración

El Grupo de Trabajo (Task Force) encargado de atender la crisis migratoria en la frontera con México anunció el jueves avances en la restauración del sistema de asilo y asegura que los arrestos de menores no acompañados y de adultos solos "están disminuyendo".El grupo de trabajo encargado de atender la crisis migratoria en la frontera con México anunció este jueves que revocó la autoridad concedida por el gobierno de Donald Trump para denegar beneficios.El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa telefónica por Felicia Escobar, jefa de personal de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).La funcionaria indicó que el grupo de trabajo (el 'Task Force' nombrado por el presidente Joe Biden en febrero) está enfocado en “reconstruir” la confianza en el sistema y reparar el debido proceso.Escobar dijo que entre las prioridades se incluye el “acceso a beneficios a las personas que tienen necesidad humanitaria” y que tras el retiro de la discrecionalidad otorgada por el gobierno anterior, se recupera la vigencia del protocolo de 2013, que excluye a extranjeros que han cometido delitos graves y constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.El protocolo de 2013 se enfoca en permitir que los no ciudadanos puedan accesar a beneficios legales pemitidos y no castigarlos cuando los soliciten, como hizo Trump en 2018 cuando levantó cargos criminales a quienes venian en busca de ayuda y causó miles de separaciones forzadas de familias.‘Tolerancia cero’Bajo la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump, la totalidad de los inmigrantes indocumentados, y aquellos residentes legales que habían cometido faltas, fueron catalogados como una amenaza y sujetos a ser deportados.La funcionaria notificó también que la agencia había actualizado el proceso de autorizaciones de empleo (EAD) para ciertos inmigrantes que piden de residencia (Green Card), permisos cuya validez fue extendida de 1 a 2 años.La lista de cambios también incluye la reactivación de oficinas que fueron cerradas por la pandemia, agilizar los procesos acumulados, y reactivar procesos retardados.La USCIS también anunció el uso de la video entrevista para procesos de naturalización y de esa forma acelerar los procesos, que en algunos casos tardan más de 22 meses.En 2016 el promedio para procesar un Formulario N-400 de ciudadanía por naturalización era de 4 a 6 meses.Atención en CentroaméricaTyler Moran, asistente especial de Biden en la Casa Blanca y otro de los integrantes del Grupo de Trabajo de la frontera, dijo que el gobierno “continúa con la reconstrucción” de un sistema ordenado de asilo.En este esfuerzo, indicó, se están atendiendo los factores que están “sacan a la gente de sus países”, en referencia a la oleada de migrantes centroamericanos y de México que en los últimos años han llegado en busca de asilo a la frontera sur.El grupo citó como parte de la estrategia la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México, el restablecimiento del programa de niños centroamericanos y la reunificación de familias separadas forzosamente por el gobierno anterior.Morán también señaló que el gobierno estudia reformar el sistema de visas de trabajo actual porque las cuotas asignadas por el Congreso “no calzan con las necesidades del país”, señaló.Bajan las cifrasEn cuanto a la situación en la frontera, Lise Clavel, jefa de personal de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, dijo que la migración de menores No Acompañados (UAC) originarios del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) ha disminuido un 23% en comparación con el mes anterior.Y agregó que la mayoría de los adultos solos detenidos en la frontera con México “han sido deportados bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos”, activado el año pasado como parte de las medidas de control de la pandemia del coronavirus.“El sistema estaba destruido, principalmente el proceso de asilo estaba muerto. Estamos trabajando para reconstruir el sistema dañado por la administración anterior”, dijo Clavel.En cuanto al procesamiento de UAC en la frontera, JooYeun Chang, jefe de personal de la Administración de Niños y Familias, dijo que la prioridad estaba centrada en “asegurar la seguridad de los niños” para que naveguen dentro del debido proceso.El funcionario aseguró que el número de UAC bajo el cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) bajó de 23,000 a 16,000, y que las autoridades continúan reuniendo niños con familiares y/o patrocinadores.Pili Tobar, subdirectora de prensa de la Casa Blanca, anunció que el gobierno destinó un plan de $57 millones en asistencia para desplazados en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.El Task Force también resaltó el viaje de Harris, enfocado en combatir las causas de la migración, entre ellas la corrupción, el tráfico humano, pobreza, empleo accesible y violencia.