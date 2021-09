Gobierno y oposición venezolana logran "acuerdos parciales" en México

Estos dos primeros acuerdos parciales tienen que ver con la protección económica y social del pueblo venezolano y con la defensa y soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Una nueva ronda de negociaciones está prevista para finales de mes en México.Los representantes del gobierno venezolano y de la oposición anunciaron en un comunicado conjunto el lunes dos acuerdos parciales como resultado de la segunda ronda de negociaciones que tiene lugar en México desde el pasado 3 de septiembre.Según el comunicado, los acuerdos son "la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba" y la "protección económica y social de los venezolanos"."Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales", se lee en el comunicado conjunto, publicado tras terminar la sesión.Tales mecanismos incluyen "recurrir a recursos de activos como los que da el Fondo Monetario Internacional", mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) con el objetivo proporcionar liquidez a sus países miembros, según informó a los medios Jorge Rodríguez, líder del parlamento venezolano, quien encabeza las conversaciones por el bloque chavista.Además, se acordó que cada parte designará a tres representantes "para conformar una Mesa Nacional de Atención Social para abordar áreas de salud y alimentación".Temas de próximas negociacionesEn el comunicado publicado se describen los temas acordados para la próxima ronda de diálogo, que según el representante del oficialismo, está prevista del 24 al 27 de septiembre, también en México, que ejerce como sede, mientras Noruega actúa como falicitador, y la Federación Rusa y Países Bajos como acompañantes del gobierno y la oposición, respectivamente."Las partes convinieron que el primer punto de discusión de la próxima ronda estará referido al 'Respeto del Estado Constitucional de Derecho'. En particular se discutirá sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución", precisa el comunicado.También continuará la discusión sobre la protección a la economía nacional y otras medidas para proteger socialmente al pueblo venezolano.Tras cinco intentos fallidos durante siete años, la oposición venezolana parece haber cambiado de estrategia y finalmente, en medio de una profunda crisis económica y social que se agudizado aún más por la pandemia, se concretó el proceso de diálogo, aunque analistas no esperan que sea verdaderamente fructífero en temas políticos.Levantamiento de sanciones vs. elecciones libresPor un lado, entre los principales objetivos de la oposición está lograr elecciones libres, y por el momento no parece que Maduro esté dispuesto a aceptar sus exigencias, que incluyen ciertas condiciones y garantías democráticas.Por otro lado, el principal interés de Maduro es conseguir que se levanten las sanciones económicas que pesan contra Venezuela, aunque en última instancia esa es una decisión del presidente estadounidense.El pasado domingo, Nicolás Maduro lo resumió: “cuando nosotros nos sentamos en esa Mesa entendemos que nos sentamos con el gobierno de Estados Unidos".Y podría tener razón. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el mes pasado que "el régimen de Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberían haberse celebrado hace tiempo".El pasado mes de julio, Washington levantó una sanción para permitir a compañías extranjeras, no estadounidenses, exportar a Venezuela gas licuado de petróleo, utilizado para cocinar, lo cual se consideró como un "gesto de buena fé" para promover el diálogo.GarantíasPor su parte, antes de empezar la ronda de conversaciones, el líder opositor Juan Guaidó exigió a Maduro ciertas garantías para los próximos comicios.Como parte de los primeros resultados que parece ofrecer este proceso de diálogo está la liberación en agosto del exdiputado Freddy Guevara, integrante de la delegación opositora, así como la decisión de la oposición de participar en las elecciones regionales de noviembre.Pero a pesar de estos pequeños pasos, Maduro siguió atacando directamente a Guaidó y le dejó claro que "no va haber impunidad" para él, por el intento de arrebatarle el poder en 2019.“Aquí no va a haber impunidad, ni en México ni en Marte”, dijo Maduro este domingo. “Tiene que haber justicia, justicia severa”, agregó.