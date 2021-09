Golpes y sangre en el primer cara cara entre Canelo y Caleb Plant

Tras el intercambio de amenazas, Canelo fue certero: "No estás a mi nivel, nos vemos el 6 de noviembre".El primer cara a cara entre 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant se salió de lo presupuestado, luego de que el campeón mexicano empujara y contragolpeara al estadounidense tras un acalorado intercambio de palabras.Todo comenzó cuando Plant ofendió a Canelo y éste empujó al estadounidense, quien respondió con un volado de izquierda que el mexicano esquivó y en cuestión de segundos contragolpeó con un uppercut de izquierda y un recto de derecha; el primer asalto de la pelea de unificación de las 168 libras había comenzado.Una vez que los ánimos se calmaron, Plant comenzó a sangrar de su pómulo derecho, donde sufrió un ligero corte por el golpe de Canelo que impactó parte de sus lentes de sol.Una vez sentados y calmados, empezó la guerra de amenazas y ofensas."Voy a ganar el 6 de noviembre, no me creen, pero les voy a explicar. Muchos de ustedes viven vidas normales, pero yo soy diferente, me prometí llegar hasta la cima sin importar lo que suceda, no necesito que crean en mí, es más, ustedes son la razón por la que estoy aquí, sigan deseando verme perder", sentenció Plant.Caleb Plant ofendió al Team Canelo: “Eres un maldito tramposo”Canelo fue certero y al grano al tomar el micrófono:"Solo quiero decir una cosa: no estás a mi nivel, nos vemos el 6 de noviembre. Ustedes saben lo que hago (arriba del ring)" y minutos después aclaró que Plant "lanzó el primer golpe, yo solo lo empujé, pero ya saben, solo hice lo que sé hacer".El campeón supermediano de la FIB acusó a Eddy Reynoso, Canelo y Óscar Valdez de consumir sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, lo que provocó otro intercambio de ofensas entre ambas esquinas y peleadores.Canelo y Plant se enfrentarán el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas por los cuatro cinturones --tres en manos del mexicano y uno en manos del estadounidense-- de las 168 libras.