Google anuncia un fondo de $15 millones de dólares para apoyar a estudiantes y emprendedores latinos

El gigante del internet podría dar premios de hasta $100,000 dólares para emprendedores y apoyar a organizaciones latinas para mejorar la educación de la comunidad hispanaGoogle anunció un fondo de $15 millones de dólares para apoyar a emprendedores, estudiantes y dueños de negocios latinos. Según la compañía, tiene el objetivo de “nivelar el campo de juego para los fundadores subrepresentados en todo el mundo”.Daniel Navarro, quien pertenece al equipo de Google for Startups, anunció que la empresa “ampliando su compromiso con la justicia racial con una expansión de $15 millones de dólares enfocándonos en equidad económica para los latinos en los Estados Unidos”.Esta inversión busca que tanto estudiantes como pequeños empresarios de la comunidad latina puedan prosperar en la economía moderna, con el acceso equitativo a financiamiento y capacitación que necesitan para crecer.“Cuando los negocios de propiedad de Latinos buscan financiamiento, es significativamente menos probable que sean aprobadas para un préstamo a pesar de reportar métricas sólidas sobre criterios clave de préstamos”, explica Navarro en la publicación.Se creará el Latino Founders Fund con un presupuesto de $7 millones de dólares, donde los emprendedores podrán recibir premios en efectivo de hasta $100,000 dólares. Los beneficiarios también recibirán entrenamiento y apoyo por parte de expertos de Google, además de formar parte de una comunidad única de emprendedores latinos.“Este apoyo incluirá $1 millón de dólares en anuncios donados de Google.org, lo que ayudará a los fundadores a aumentar reconocimiento de marca y llegar a nuevos clientes”, agregó.El apoyo también está enfocado en mejorar las opciones de estudio para los jóvenes latinos. Según la National Skills Coalition, citado por Google, los trabajadores latinos representan el 14% de toda la fuerza laboral, pero es el 35% de los que no tienen habilidades digitales y el 20% de aquellos que tienen habilidades limitadas.Para mejorar esta situación, la compañía expandirá su programa Grow with Google Career Readiness Program, en conjunto con la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), con una inversión de $2 millones de dólares en centros de servicios profesionales universitarios que ayuden a capacitar a 200,000 estudiantes universitarios latinos para el 2025 en habilidades digitales.“Nuestra esperanza es que este programa abra las puertas a oportunidades que no existían antes para los estudiantes latinos al brindarles herramientas y recursos para ayudarlos en su camino hacia una práctica o un trabajo después de la universidad, lo que puede tener un impacto profundo en sus ingresos de por vida”, concluyó Navarro.Asimismo, para los latinos que ya están en su carrera profesional o aquellos que buscan realizar un cambio, Google otorgará una subvención de $1 millón de dólares a la Federación Hispana para mejorar la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro lideradas por latinos y que operan para apoyar a la comunidad hispana con capacitación en habilidades digitales.Si quieres saber si cumples con los requisitos, debes llenar una solicitud en el portal de HACU para recibir la subvención de Google.