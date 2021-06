Gran ofensiva contra vendedores de armas que violen las leyes

Los encontraremos se compromete Biden

El presidente Joe Biden anunció este miércoles una «gran ofensiva» contra los vendedores de armas que violan las leyes existentes y dijo que su Gobierno implementará una política de «tolerancia cero» para asegurar que los comerciantes no puedan «vender muerte y caos» en las calles.«Estamos anunciando una gran ofensiva para detener el flujo de armas que se utilizan para cometer delitos violentos», dijo en un discurso desde la Casa Blanca sobre el aumento de los delitos violentos en todo el país. «Se trata de una tolerancia cero para aquellos que violan deliberadamente las leyes y regulaciones clave existentes».«Si deliberadamente le vendes un arma a alguien que tiene prohibida su posesión, si deliberadamente no realizas la verificación de antecedentes, si deliberadamente falsificas un registro, si deliberadamente no cooperas con las solicitudes de rastreo o las inspecciones, mi mensaje para ti es este: ‘Te encontraremos y te quitaremos tu licencia para vender armas'».«Nos aseguraremos de que no puedas vender muerte y caos en nuestras calles», continuó. «Es una barbaridad. Tiene que acabar y le pondremos fin».Las declaraciones de Biden llegan luego de que las mayores ciudades estadounidenses registraran un aumento del 33% en los homicidios el año pasado, mientras la pandemia se extendía por todo el país, millones de personas participaban en las protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial y la economía colapsaba.Sesenta y tres de las 66 jurisdicciones policiales más grandes registraron aumentos en al menos una de las categorías de delitos violentos en 2020, que incluyen homicidio, violación, robo y asalto agravado, según un informe elaborado por la Asociación de Jefes Policiales de las Grandes Ciudades.El aumento de la delincuencia continuó en el primer trimestre de este año.Biden, a su vez, advirtió sobre un posible aumento en la delincuencia durante la temporada de verano boreal que comenzó, en la que se están levantando restricciones impuestas por la pandemia.«Históricamente, la delincuencia aumenta durante el verano. Y a medida que salimos de esta pandemia y el país se abre de nuevo, el pico tradicional de verano puede ser incluso más pronunciado de lo que sería normalmente sería», dijo Biden.«Para la gente que está en casa, esto es lo que deben saber. Llevo mucho tiempo en esto. Y hay cosas que sabemos que funcionan para reducir la violencia con armas y los delitos violentos y otras cosas de las que no sabemos. Pero de las cosas que sabemos, la verificación de antecedentes para la compra de un arma de fuego es importante. Prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Nadie necesita tener un arma que puede disparar más de 30, 40, 50, incluso hasta 100 municiones, a menos que crean que los ciervos llevan chalecos de Kevlar o algo así. La vigilancia comunitaria y los programas para mantener la seguridad en los barrios y evitar que la gente se meta en problemas. Estos esfuerzos funcionan, salvan vidas», añadió Biden.«Tenemos una oportunidad de unirnos como demócratas y republicanos ahora, como compatriotas estadounidenses, para cumplir con la primera responsabilidad del gobierno en nuestra democracia: mantenernos seguros unos a otros», dijo Biden.Y añadió: «eso significa que el Congreso aprobará iniciativas sensatas contra la violencia armada». «Controles de antecedentes. Una prohibición de las armas de asalto. Responsabilizar a los fabricantes de armas. La Ley de Violencia contra las Mujeres».La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó el 11 de marzo dos proyectos de ley que ampliarían los controles de antecedentes en todas las ventas comerciales de armas, pero el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, aún no ha presentado la legislación en el pleno para su consideración en la cámara alta.Aunque todavía no hay un debate sobre medidas fuertes como una prohibición a las armas de asalto o los cargadores de gran capacidad a nivel federal, existen áreas de acuerdo, aunque puede que no sean suficientes para que se logren aprobar iniciativas al respecto.