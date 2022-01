Greenville podría recibir dinero extra para proyectos en la ciudad

El Greenville News reporta que debido a que se espera que los miembros del Concejo Municipal de Greenville tengan dinero extra para gastos, están elaborando una política sobre cómo gastarlo y en qué gastarlo.El empleados de la ciudad está elaborando una política que distribuiría cantidades iguales de excedente de dinero entre los concejales cuando la ciudad tenga un saldo de fondos saludable, lo que les permitirá gastar el dinero en proyectos específicos.El personal de la ciudad planea presentar la política a los concejales en su retiro anual en febrero para su discusión.Si bien aún no se ha determinado la cantidad exacta de este año, es probable que sea entre $150,000 y $250,000 por distrito, según la discusión del consejo en una sesión de trabajo de octubre.El excedente de dinero podría ayudar a realizar proyectos más pequeños como reductores de velocidad y bordes en las calles a las áreas que los necesitan.A continuación comentarios de algunos de los concejales:John DeWorken, concejal del Distrito 1, el área North Main, dijo que usaría sus fondos discrecionales para reducir la velocidad de los automóviles en las calles del vecindario, mejorar la seguridad de los caminantes y los niños y cuidar los parques del vecindario.Lillian Brock Flemming, concejal de los vecindarios de Southernside y West Greenville en el Distrito 2, dijo que le gustaría usar el dinero para financiar viviendas y más autobuses.Ken Gibson, quien representa a vecindarios como Nicholtown y el área de Laurens Road en el Distrito 3, dijo que aún no estaba seguro de cómo destinaría sus fondos. Su distrito necesita mejoras en los bordillos, aceras y carreteras, pero también necesita mejoras en los centros comunitarios y las instalaciones recreativas, dijo.Wil Brasington en el Distrito 4, que incluye vecindarios cerca de Augusta Road y Verdae Boulevard, dijo que su lista de pendientes dependería de la cantidad y la disponibilidad del dinero.Los concejales en-general no reciben fondos discrecionales y en cambio, se asocian con cada distrito para trabajar en proyectos específicos.El concejal en general Russell Stall dijo que le gustaría obtener su propia porción, mientras que la concejal en general Dorothy Dowe dijo que preferiría continuar trabajando con la ciudad