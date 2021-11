Gripe vs. Covid-19

Una pandemia de gripe podría ser incluso peor de lo que ha sido el covid-19, advierte la Academia Nacional de Medicina

Una pandemia de gripe como la de 1918 podría ser incluso peor de lo que ha sido el covid-19, y el mundo no está listo para enfrentarlo, dijo la Academia Nacional de Medicina en una serie de informes publicados el miércoles.Ahora debe comenzar el trabajo para desarrollar vacunas de próxima generación y mejorar la capacidad en los países de ingresos bajos y medianos para que puedan fabricar sus propias vacunas sin depender de las naciones ricas para que estén disponibles Y los gobiernos deben descubrir cómo asegurarse de que las empresas tengan los incentivos para trabajar en estas vacunas sin saber si alguna vez se usarán o necesitarán.El covid-19 ha sido terrible, dijo la Academia, organismo independiente que asesora al gobierno federal de Estados Unidos en materia de medicina y salud."Sin embargo, desde una perspectiva epidemiológica, el covid-19 no representa un escenario pandémico del 'peor de los casos', como la pandemia de influenza de 1918-19, que resultó en al menos 50 millones de muertes en todo el mundo", dice el informe.La gripe mata entre 290.000 y 650.000 personas anualmente en un año normal, según la OMS. El covid-19 ha matado a 5,1 millones de personas en todo el mundo. La próxima pandemia de influenza podría matar a 33 millones de personas, dijo la Academia.Es difícil predecir cuándo se producirá una nueva pandemia de gripe, pero es seguro que se producirá una."Las pandemias de influenza han ocurrido repetidamente, y los expertos se preocupan de que el riesgo de una pandemia de influenza pueda ser aún mayor durante la era del covid-19 debido a los cambios en las condiciones globales y regionales que afectan a los humanos, los animales y sus patrones de contacto. Si bien es difícil para predecir cuándo ocurrirá, una gran pandemia de influenza es más una cuestión de 'cuándo ocurrirá' que de 'si ocurrirá'", agregó.Una recomendación importante: un "salto gigante" mundial para desarrollar una vacuna universal contra la gripe que protegería a las personas contra las cepas actuales y futuras. Las vacunas actuales contra la gripe deben reformularse con regularidad, ajustarse cada año y no protegen contra nuevas cepas emergentes que podrían causar pandemias."Tenemos demasiadas lagunas, y demasiadas cosas dependen de arreglos informales y con fondos insuficientes", se lee en uno de los informes. "Frente a la magnitud de la amenaza, estamos lamentablemente desprotegidos. Necesitamos con urgencia fortalecer nuestras defensas colectivas contra la influenza pandémica y debemos hacerlo de una manera que sea sostenible".Un informe recomienda tener de 4.000 millones a 8.000 millones de dosis de la vacuna contra la influenza listas para usar por si acaso."La preparación tiene que ser un compromiso continuo; no puede ser de año en año, o de crisis en crisis", dijo en un comunicado el Dr. Victor Dzau, presidente de la Academia Nacional de Medicina. "El covid-19 ha permitido el surgimiento de nuevas capacidades, tecnologías, colaboración y políticas que también podrían implementarse antes y durante la próxima pandemia de influenza. Es fundamental invertir en ciencia, fortalecer los sistemas de salud y garantizar la confianza para proteger a las personas de las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la influenza estacional y pandémica".Un informe recomienda específicamente que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada, el Departamento de Defensa y otras agencias inviertan ahora en la investigación de nuevas y mejores vacunas contra la gripe. "Esto permitirá que la selección de los candidatos más adecuados para el propósito se lleve a la autorización y la producción y distribución suficientes para optimizar el control de la influenza en diversos entornos y fases de pandemias y epidemias", se lee en el informe."La Organización Mundial de la Salud debe promover y coordinar con las partes interesadas multilaterales (p. Ej., la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias), los gobiernos, las agencias de financiación, la industria de las vacunas y las organizaciones filantrópicas para desarrollar la capacidad mundial de métodos preclínicos, clínicos y evaluaciones inmunológicas de candidatas a vacunas contra la influenza, incluidas nuevas candidatas que utilizan estructuras, objetivos y sistemas de administración innovadores para ampliar o mejorar potencialmente la protección", añadió.Uno de los informes señala que la pandemia de covid-19 ha demostrado que el uso de mascarillas y el distanciamiento físico contribuyeron a la reducción drástica de la actividad de la influenza a nivel mundial. "Las mascarillas serían simples y rentables durante la próxima pandemia de influenza, y las agencias de salud pública deberían exigir su uso, cuando lo justifique la gravedad e incidencia de la influenza", dijo la Academia en un comunicado.