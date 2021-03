Grupos de activistas quieren declaran el 1 de marzo como día nacional de luto por las víctimas de covid-19 en EE.UU.

Casi un año después de la primera muerte conocida por coronavirus en Estados Unidos, activistas y grupos comunitarios están pidiendo a los funcionarios que honren la memoria de más de medio millón de estadounidenses que han muerto por covid-19 proclamando un Día Conmemorativo de Covid.Más de cien eventos se llevarán a cabo en todo Estados Unidos este lunes 1 de marzo, para recordar a los que murieron a causa de covid-19, así como para convocar un feriado y memoriales permanentes en su honor.Marked by Covid, un movimiento de base dedicado a recopilar historias sobre los afectados por el virus, y Reimagine, una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades a celebrar la vida y honrar a los muertos, están liderando la iniciativa. Otros grupos, incluidos Rose River Memorial y el Floral Heart Project, también participan en el esfuerzo.Los grupos organizarán eventos individuales y se unirán para una vigilia virtual en el denominado Día de los Caídos por Covid.«Debemos responder a esta crisis acorde a su escala», le dijo a CNN Kristin Urquiza, cofundadora de Marked By Covid. «La conmemoración y el reconocimiento de nuestras pérdidas no pueden esperar más. El reconocimiento del Gobierno federal es esencial».Rose River Memorial, uno de los grupos que organizan eventos, está recolectando una rosa roja de fieltro hecha a mano por cada estadounidense que haya muerto de covid-19. La rosa es la flor nacional de EE.UU.El grupo dijo que erigirá cuatro instalaciones de rosas el lunes en California, Texas y Missouri.Cuando el grupo tenga suficientes rosas para representar cada vida perdida, combinará los proyectos comunitarios para crear una instalación de arte gigante.«Estamos en camino, pero queda un largo, muy largo camino por recorrer. Si construyéramos el monumento hoy, se expandiría en tres acres (1,21 hectáreas), que son 1.000 espacios de estacionamiento o 32 canchas de baloncesto», dijo el fundador, Marcos Lutyens, en un comunicado. «Para construir la instalación nacional el próximo invierno, necesitamos más de 22.906 rosas hechas y enviadas por correo todos los meses desde ahora hasta entonces. Estas cifras están creciendo, trágicamente, en muchos cientos de muertes cada. Un solo día».El Floral Heart Project, otro grupo participante, depositará más de 100 corazones florales creados por voluntarios en Estados Unidos.La fundadora Kristina Libby cree que las exhibiciones visuales ayudarán a las familias en duelo a procesar su dolor.«Históricamente [11 de septiembre, huracán Katrina, Primera y Segunda Guerra Mundial], en momentos de trauma, vemos flores, fotos y servicios conmemorativos», le dijo Libby a CNN, en un correo electrónico. «Esos símbolos visuales ayudan a las personas a procesar el dolor y, lo que es más importante, a construir una comunidad. Las comunidades fuertes disminuyen el dolor. Por lo tanto, los monumentos públicos visuales son en realidad una forma útil de construir una comunidad».Los voluntarios del Floral Heart Project también organizarán meditaciones y vigilias comunitarias, donde las personas afectadas por el virus pueden compartir fotos e historias de sus seres queridos que murieron.Además de los eventos, los grupos están pidiendo a los funcionarios del Gobierno que establezcan un feriado nacional y monumentos permanentes para honrar a los muertos.Reimagine dice en su sitio web que los alcaldes, legisladores estatales y miembros del Congreso están apoyando el esfuerzo, y que más de 50 alcaldes están patrocinando una Resolución de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos para reconocer el 1 de marzo como el Día Conmemorativo de Víctimas del Covid-19.El representante Greg Stanton, un demócrata de Arizona, dijo que también presentará una resolución de la Cámara para que el primer lunes de marzo sea el «Día Conmemorativo de las Víctimas y Sobrevivientes del Covid-19».«Conmemorar este Día de los Caídos es un hito importante para todos los afectados por esta pandemia», dijo Stanton, en un comunicado de prensa. «Mucho después de que nuestra nación supere este episodio tan sombrío, tendremos que reconocer colectivamente a todos los que perdimos y las secuelas de lo que experimentamos».Marked by Covid y Reimagine están pidiendo a los funcionarios que formen un comité conmemorativo de covid para establecer monumentos conmemorativos permanentes en cada estado para que los residentes puedan llorar y recordar colectivamente a los que han muerto.«El llamado de la comunidad es claro: nuestro dolor debe ser reconocido y respetado si alguna vez vamos a sanar y unirnos», dijo Urquiza. «Necesitamos formas de llorar, sanar, reconocer, aprender y evitar que esto vuelva a suceder nuevamente. Esto debe suceder de inmediato y como una nación unida».