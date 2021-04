Guillermo Lasso Mendoza es el nuevo presidente de Ecuador

Con 99% de los votos escrutados el Consejo Electoral de Ecuador confirmó la victoria de Guillermo Lasso Mendoza como el nuevo presidente del país Sudamericano."Hoy es un día de celebración, la democracia ha triunfado, los ecuatorianos han usado su derecho a elegir y han optado por un rumbo diferente al de los anteriores 14 años en Ecuador", precisó el ahora presidente de Ecuador.El empresario registró 53% del total de los votos escrutados, mientras que su contrincante, Andrés Arauz cerró las elecciones con 47,2%."Hoy es un día histórico, en el que todos los ecuatorianos han decidido su futuro y han mostrado la necesidad de cambio", precisó el presidente. Durante su discurso de celebración le agradeció a Dios, a su familia y al pueblo ecuatoriano por elegirlo.El candidato por el Movimiento Creo señaló que se centrará en defender la democracia, los derechos de los ecuatorianos, e hizo hincapié en su compromiso con la mujeres y niñas, la población LGBTI y las poblaciones vulnerables."Me dedicaré a la construcción de un proyecto nacional que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos los ecuatorianos. Desde hace años he soñado con la posibilidad de servir a los ecuatorianos para que el país progrese, hoy han resuelto que eso es así", dijo Lasso.Andrés Arauz, quien llegó a la segunda vuelta con 32,16 % de los votos, superando incluso a Lasso, quien logró 20,99 %, no alcanzó la silla presidencial del Palacio de Carondelet. "Apelamos a gestos de humanidad y de respeto a la democracia", le dijo al candidato a sus seguidores mientras Lasso presentaba su discurso como ganador.Las felicitaciones de los mandatarios de la regiónMinutos antes de conocerse el resultado final de las elecciones de Ecuador, los líderes de la región y algunas figuras políticas iniciaron sus felicitaciones para el nuevo presidente Guillermo Lasso, entre esos, el presidente de Colombia, Iván Duque quien señaló que ya habló con el mandatario para trabajar juntos por la región.El presidente de Chile, Sebastián Piñera, también extendió sus palabras de ánimo al presidente electo y señaló que "tendrá un gran desafío en sacar adelante a Ecuador y mejorar la vida del gran pueblo ecuatoriano".LuisLacallePou, presidente de Uruguay también felicitó a Lasso y señaló que está listo para trabajar en los temas que tengan en común los países; así como Mario Abdo, presidente de Paraguay, quien destacó la jornada democrática.Desde Venezuela Juan Guaidó, presidente interino y Maria Corina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela, también felicitaron al nuevo presidente y resaltaron su apoyo con la situación actual del país vecino.¿Quién es Guillermo Lasso?Tras dos intentos previos para llegar a la presidencia de Ecuador, Lasso ha utilizado su experiencia como banquero y empresario para promocionar una propuesta económica más abierta al mercado, con la que ha prometido crear miles de fuentes de empleo y mejorar el salario de los ecuatorianos.Siendo el menor de 11 hermanos, Lasso comenzó a trabajar desde los 15 años en la Bolsa de Valores de Guayaquil y fue rápidamente escalando posiciones hasta convertirse en presidente del Banco de Guayaquil por casi 20 años.Casado y con cinco hijos, también tuvo un breve paso por la filial local de Coca-Cola y del representante en Ecuador de Hino, una marca japonesa de camiones. Además, ocupó por pocas semanas el Ministerio de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad, que enfrentó la crisis bancaria de 1999 y dio paso al sistema de dolarización.Lasso, de 65 años, ha buscado llegar a la presidencia desde el 2013. En ese año quedó en el segundo lugar muy por detrás de Correa, quien fue reelecto con más del doble de ventaja. En las elecciones del 2017, perdió por poco ante el actual mandatario, Lenín Moreno.Promete generar 2 millones de puestos de trabajo en los cuatro años de gobierno y reducir progresivamente los impuestos. Ha calificado como “fracasado” al modelo socialista y ha dicho que buscará un dialogo nacional para enfrentar la crisis.Pobreza de casi 15% recibe al nuevo Gobierno en EcuadorTras las elecciones de hoy hay algo que no se pone en duda y es que el nuevo presidente tendrá que enfrentarse a tres retos abismales: seguir dando manejo a la pandemia, levantar una economía que quedó fuertemente afectada con la crisis; y pobreza a doble dígito.A la fecha, el país sudamericano acumula 395.000 contagios y más de 17.000 muertes. La situación ha ocasionado que más de ocho provincias tuviera que regresar al toque de queda nocturno y a las restricciones de movilidad.Esta situación que se pudo ver reflejada en la baja participación ciudadana que hubo en la jornada electoral del domingo, en la que, según registró Reuters, a media tarde del día, solo 45% de los sufragantes habilitados habían depositado su voto.Lasso, además de sumar esfuerzos para frenar la pandemia y avanzar la vacunación, tiene que lidiar con el fantasma de la crisis sanitaria en la economía nacional, que para 2020, ocasionó una caída cercana a 9,4%, según estimaciones del Ministerio de Finanzas del país en diciembre del año pasado.Asimismo, el nuevo líder debe priorizar otras problemáticas que se agudizaron con la crisis, como la pobreza que presentó un incremento de seis puntos porcentuales alcanzando a 14,9% de la población, y el desempleo, que pasó de 3,81% en 2019 a 6,23% según cifras del Banco Mundial.Además, tendrá el reto de mantener, e incluso mejorar, las estimaciones internacionales frente a la recuperación económica del país para este año, que a finales de 2020 apostaban por un crecimiento de 4,8%, cifra que superaría la proyección de abril que realizó el Fondo Monetario Internacional para América Latina y el Caribe de 4,6%.El nuevo mandatario tomará el puesto el próximo 24 de mayo y su gestión podría influir tanto en las finanzas al interior de Ecuador, como en el bolsillo de los inversores extranjeros que le han apostado al país en los últimos años y particularmente en el mercado de bonos a nivel internacional.