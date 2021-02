Ha bajado el promedio de casos de coronavirus en EEUU?

Esto es lo que se sabe

“Es alentador ver que estas tendencias están bajando, pero son descensos de números extraordinariamente altos”, dijo la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Investigadores advirten que no se debe bajar la guardia y es preciso mantener todas las medidas preventivas.El promedio de casos diarios de coronavirus en Estados Unidos cayó por debajo de 100,000 en los últimos días y por primera vez en meses, pero los expertos advirtieron el domingo que la tasa de infecciones sigue elevada y las medidas preventivas para frenar la pandemia deben continuarSegún datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU), el promedio de infecciones estuvo muy por encima de 200,000 durante gran parte de diciembre y alcanzó aproximadamente 250,000 en enero, conforme la pandemia resurgió después de verano.Pero por primera vez desde el 4 de noviembre, dicho promedio cayó por debajo de 100,000 este viernes.Este domingo, el número de contagios acumulado en Estados Unidos era de 27,640,271, mientras que el registro de fallecimiento es de 485,336.El número de casos diarios siguió descendiendo al marcar 64,174 mientras que el de muertes fue de 1,084, según datos recopilados por JHU.“Aún estamos en unos 100,000 casos diarios. Seguimos en aproximadamente 1,500 y 3,500 decesos al día. El número de infecciones sigue siendo más de dos veces y media superior a lo que registramos en el verano”, dijo la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) al programa “Meet the Preses” de la cadena NBC. “Es alentador ver que estas tendencias están bajando, pero son descensos de números extraordinariamente altos”.Los científicos, sin embargo, discrepan de las razones del descenso del promedio de casos. Algunos apuntan al ritmo acelerado de la administración de la vacuna contra el coronavirus, otros señalan el reflujo estacional natural de los virus respiratorios y otros lo atribuyen a las medidas de distanciamiento social.Sin embargo, todos coinciden en que la situación de la crisis por la pandemia en EEUU sigue siendo mala, y que las nuevas variantes del virus de rápida propagación y la relajación de las medidas de distanciamiento social podrían revertir los avances.Más vacunas, menos pruebasUn informe reciente del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington señala que desde principios de enero el descenso de casi 50% en el número de casos se debe a dos factores: el aumento de la vacunación y el descenso de la estacionalidad, "que contribuirá a la disminución del potencial de transmisión desde ahora hasta agosto.El modelo de la universidad predice 152,000 muertes más por covid-19 para el 1 de junio, pero proyecta que la distribución de la vacuna salvará 114,000 vidas en el país.De acuerdo con los CDC, se han administrado hasta ahora más de 52 millones de dosis de la vacuna y cerca de 14 millones de personas ya han recibido las dos dosis.Entretanto, la página The Covid Tracking Project, que hace seguimiento a los registros de la pandemia, advirtió que se viene observando un descenso constante de las pruebas, que han pasado de más de 2 millones al día a mediados de enero a unos 1.6 millones un mes después.Según el reporte, el descenso puede deberse a "una combinación de reducción de la demanda, así como a una menor disponibilidad o accesibilidad de las pruebas"."La demanda de pruebas puede haber disminuido porque hay menos personas enfermas o que han estado expuestas a individuos infectados, pero también quizás porque las pruebas no se están promoviendo tanto", indica The Covid Tracking Project.Siete variantes del virus, algunas de ellas nativasLa doctora Walensky refirió en el programa de NBC que las nuevas variantes, incluyendo la descubierta en primera instancia en Gran Bretaña que aparentemente es más contagiosa y ya ha sido encontrada en más de 30 estados, posiblemente cause más infecciones y fallecimientos.“Todo esto se resume realmente a que no podemos bajar la guardia”, declaró. “Debemos seguir usando mascarillas. Debemos continuar con las medidas de mitigación actuales. Y debemos seguir vacunándonos tan pronto como esa vacuna esté a nuestra disposición”.Un estudio del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana publicado este domingo reporta que los investigadores detectaron siete "linajes" del coronavirus en estados de todo el paísLos científicos están encontrando que esta serie de nuevas variantes parecen haberse originado en Estados Unidos y suponen el mismo tipo de amenaza extra contagiosa.Jeremy Kamil, virólogo y coautor del estudio, dijo que los hallazgos sugieren que un gen del coronavirus influye en la forma en que entra en las células humanas.“Todos debemos asumir la responsabilidad de disminuir el contagio comunitario, incluyendo el uso de mascarillas, para que podamos recuperar a nuestros hijos y a nuestra sociedad”, dijo Walensky.